Рынок недвижимости в большом потрясении — прогноз эксперта на март 2024 год

Если говорить о продаже вторички, то на рынке мало хороших квартир, которые продаются. Если у вас действительно хорошая квартира, то ее оторвут с руками за считанные недели (это раньше за дни она могла улететь). Игорь Федосов отмечает, что когда пытаются подобрать покупателям квартиры, то в 90% случаев на вторичке имеются проблемы с документами уже на стадии прозвона. А оставшиеся 10% — ни о чем. Это большая проблема, так как продавцы не спешат продавать квартиры, предложений очень мало, а у покупателей сохраняется спрос.