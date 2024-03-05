Рынок недвижимости в большом потрясении — прогноз эксперта на март 2024 год

Posted 5 марта, 07:50
Published 5 марта, 07:50
Modified 9 сентября, 19:33
Updated 9 сентября, 19:33
Риэлтор недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге Игорь Федосов рассказал на своем канале Записки агента про актуальные новости рынка жилья, осветил новый закон про апартаменты и дал прогноз на март 2024 года.
Эксперт рассказывает, что на данный момент рынок недвижимости, мягко говоря, в шоковом состоянии. С одной стороны — не все так плохо, так как ожидали худшего развития ситуации и спрос на жилье по прежнему есть. Но по большому счету, объемы сделок катастрофически упали, что не приводит к изменению стоимости жилья. Продавцы никак не хотят понизить цены, а покупатели хотят покупать.
Игорь Федосов, пообщавшись с питерскими коллегами, отметили общую тенденцию — как сейчас трудно продать жилье, особенно — неликвидное.
Еще было отмечено, как быстро растет стоимость аренды квартиры. А что более интересно — имеется большой спрос на дорогое жилье. Специалист считает, что этому есть объяснение и это связано с тем, что покупатели не спешат покупать жилье, а стараются снимать и успеть пожить в хороших условиях.
Если говорить о продаже вторички, то на рынке мало хороших квартир, которые продаются. Если у вас действительно хорошая квартира, то ее оторвут с руками за считанные недели (это раньше за дни она могла улететь). Игорь Федосов отмечает, что когда пытаются подобрать покупателям квартиры, то в 90% случаев на вторичке имеются проблемы с документами уже на стадии прозвона. А оставшиеся 10% — ни о чем. Это большая проблема, так как продавцы не спешат продавать квартиры, предложений очень мало, а у покупателей сохраняется спрос.
Московский риелтор так же акцентировал внимание на последних новостях в сфере недвижимости. Например, в Москве 150 домов снесут в рамках реновации, Сбербанк собирается профинансировать строительство ЖК в Москве, а группа компаний «Самолет» купил банк. Это тоже показатель развития строительства жилья в России.
Игорь Федосов предполагает, что серьезных изменений не будет. Но к концу марта будет увеличение предложений, поэтому у покупателя будет гораздо лучший выбор чем есть сейчас — это касается вторичного жилья.
Если говорить о рынке новостроек, то никаких серьезных изменений в марте не ожидается. Многие надеяться на акции и скидки, но эти плюшки были всегда.
«Если в вашей ближайшей перспективе есть планы что то купить или продать, то нет смысла выжидать» — считает эксперт.
Игорь Федосов рассказал об еще одном изменении, мало освещенном в СМИ — в центре столицы апартаменты разрешили перевести в статус жилого помещения. Это новость, которая стоит внимания, поскольку об этом намерении говорили много лет и наконец это свершилось.
Однако, Игорь Федосов не рекомендует приобретать такую недвижимость, так как его многолетний опыт показал, что с ними достаточно непонятная ситуация. Но для многих новость о переводе апартаментов в жилье будет актуальна, особенно для тех, кто интересуется нежилой недвижимостью.
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