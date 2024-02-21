Как выбрать телевизор. Рассказываем подробно, что лучше покупать

Хотя крупный экран приносит больше удовольствия от просмотра, просто выбирать самый большой телевизор в магазине (даже если есть достаточно места на стене) может быть не самым правильным решением. При выборе размера экрана важно учитывать расстояние от вас до экрана во время просмотра.