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Posted 21 февраля, 06:20

Published 21 февраля, 06:20

Modified 21 февраля, 06:20

Updated 21 февраля, 06:20

Как выбрать телевизор. Рассказываем подробно, что лучше покупать

Как выбрать телевизор. Рассказываем подробно, что лучше покупать

21 февраля 2024, 06:20
Фото: 1MI.
При выборе и покупке телевизора стоит учитывать несколько параметров. Мы узнали мнение специалистов и подготовили подробный материал о ТВ.

Какой выбрать телевизор

Прежде всего, удостоверьтесь, что телевизор подходит для места, где вы планируете его установить или подвесить. Проверьте размеры поверхности тумбы, шкафа или участка стены, чтобы определиться с подходящей диагональю экрана.

Хотя крупный экран приносит больше удовольствия от просмотра, просто выбирать самый большой телевизор в магазине (даже если есть достаточно места на стене) может быть не самым правильным решением. При выборе размера экрана важно учитывать расстояние от вас до экрана во время просмотра.

Какую диагональ телевизора выбрать

Специалисты рекомендуют находиться на расстоянии от телевизора, которое составляет 1,5–2,5 диагонали экрана. Если сидеть слишком близко, это может привести к быстрой усталости глаз. Например, для 40-дюймового экрана оптимальным расстоянием считается 1,5-2,5 метра, а для 65-дюймового — 2,5–4 метра.

  1. До 32 дюймов — это наименьший вариант. Он подходит для детских комнат, кухонных зон или дач. Этот размер легко разместить на полочке или кронштейне.
  2. 32 дюйма — это самый распространенный вариант. Такой телевизор подойдет для среднего размера гостиной или спальни, обеспечивая четкое изображение.
  3. 43 дюйма — это также востребованный размер. Он идеально подходит для обычных городских квартир и может быть установлен на расстоянии 2-3 метра от дивана.
  4. Начиная с 65 дюймов, экран становится очень большим, что создает приятные ощущения при просмотре любимых фильмов и клипов. Кроме того, такие телевизоры часто оснащены качественной акустической системой, что позволяет создать атмосферу настоящего кинотеатра.

Какую частоту экрана выбрать

Частота обновления экрана указывает на то, сколько раз в секунду обновляется изображение. У большинства современных телевизоров этот показатель составляет 60 или 120 Гц. Чем выше частота обновления, тем более плавной будет картинка.

Этот параметр особенно важен для динамичных фильмов, спортивных трансляций и игр на консолях. В последнее время появились игровые телевизоры с частотой обновления 144 Гц и даже 240 Гц.

Звук у телевизора

DTS и Dolby — две наиболее распространенные аудиотехнологии, обеспечивающие многоканальный звук. Из-за тонкости современных устройств не всегда возможно встроить в них мощную акустику, однако любители качественного звука всегда могут подключить внешнюю аудиосистему.

Как выбрать разрешение телевизора

Правило «чем больше, тем лучше» не всегда справедливо, так как полностью раскрыть возможности телевизора с высоким разрешением возможно только при наличии соответствующего контента. Выбор зависит от того, какое разрешение контента вы планируете чаще всего смотреть.

HD (1 280 × 720) — хоть и устаревший, но подходит для просмотра эфирных ТВ‑каналов и телевизоров до 32 дюймов. Встречается в бюджетных моделях, подходит для дачи или кухни. Full HD (1 920 × 1 080) — все еще востребован и популярен, особенно для большинства контента, доступного в 1 080p.

UHD или 4K (3 840 × 2 160) — становится основным форматом, идеально подходит для видео с YouTube, фильмов, игр. Для ТВ‑каналов несколько менее подходит, чем Full HD.

Как недорого купить телевизор

Для экономичной покупки телевизора:

  1. Сравнивайте цены в разных магазинах, в том числе онлайн и офлайн.
  2. Ищите скидки и акции, особенно в периоды распродаж.
  3. Рассмотрите предыдущие модели, которые могут быть дешевле из-за выпуска новых.
  4. Читайте обзоры, чтобы выбрать оптимальное соотношение цены и качества.
  5. Рассмотрите варианты бывших в употреблении или восстановленных телевизоров, но убедитесь в их состоянии и гарантии.
  6. Ищите предложения на онлайн аукционах или барахолках, но будьте внимательны к надежности продавцов.

Как выбрать приставку для телевизора

Если вам нужно просто увеличить количество доступных каналов, выберите ТВ-ресивер или телеприставку. Для интернет-подключения лучше использовать смарт-приставку. Обычно они выполняют разные функции, и вам придется выбрать только один из них.

При выборе приставки обратите внимание на ее функциональность, тип подключения и максимальное разрешение видео, так как это влияет на качество изображения.

Фото: 1MI

Большинство новых телевизоров уже оснащены функцией Smart TV и способны принимать цифровые каналы без дополнительных устройств. Однако, если вам не требуются дополнительные функции для просмотра программ, можно обойтись без нее.

Для старых телевизоров подойдет базовая модель ТВ-приставки с удобным функционалом, включая дистанционный пульт, хороший сигнал и кнопки управления на панели. Подключение приставки к телевизору просто — достаточно выполнить автоматическую настройку и подключение. Таким образом, вы сможете наслаждаться бесплатными цифровыми телеканалами у себя дома.

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