Как выбрать телевизор. Рассказываем подробно, что лучше покупать

Posted 21 февраля, 06:20
Published 21 февраля, 06:20
Modified 21 февраля, 06:20
Updated 21 февраля, 06:20
Прежде всего, удостоверьтесь, что телевизор подходит для места, где вы планируете его установить или подвесить. Проверьте размеры поверхности тумбы, шкафа или участка стены, чтобы определиться с подходящей диагональю экрана.
Хотя крупный экран приносит больше удовольствия от просмотра, просто выбирать самый большой телевизор в магазине (даже если есть достаточно места на стене) может быть не самым правильным решением. При выборе размера экрана важно учитывать расстояние от вас до экрана во время просмотра.
Специалисты рекомендуют находиться на расстоянии от телевизора, которое составляет 1,5–2,5 диагонали экрана. Если сидеть слишком близко, это может привести к быстрой усталости глаз. Например, для 40-дюймового экрана оптимальным расстоянием считается 1,5-2,5 метра, а для 65-дюймового — 2,5–4 метра.
Частота обновления экрана указывает на то, сколько раз в секунду обновляется изображение. У большинства современных телевизоров этот показатель составляет 60 или 120 Гц. Чем выше частота обновления, тем более плавной будет картинка.
Этот параметр особенно важен для динамичных фильмов, спортивных трансляций и игр на консолях. В последнее время появились игровые телевизоры с частотой обновления 144 Гц и даже 240 Гц.
DTS и Dolby — две наиболее распространенные аудиотехнологии, обеспечивающие многоканальный звук. Из-за тонкости современных устройств не всегда возможно встроить в них мощную акустику, однако любители качественного звука всегда могут подключить внешнюю аудиосистему.
Правило «чем больше, тем лучше» не всегда справедливо, так как полностью раскрыть возможности телевизора с высоким разрешением возможно только при наличии соответствующего контента. Выбор зависит от того, какое разрешение контента вы планируете чаще всего смотреть.
HD (1 280 × 720) — хоть и устаревший, но подходит для просмотра эфирных ТВ‑каналов и телевизоров до 32 дюймов. Встречается в бюджетных моделях, подходит для дачи или кухни. Full HD (1 920 × 1 080) — все еще востребован и популярен, особенно для большинства контента, доступного в 1 080p.
UHD или 4K (3 840 × 2 160) — становится основным форматом, идеально подходит для видео с YouTube, фильмов, игр. Для ТВ‑каналов несколько менее подходит, чем Full HD.
Для экономичной покупки телевизора:
Если вам нужно просто увеличить количество доступных каналов, выберите ТВ-ресивер или телеприставку. Для интернет-подключения лучше использовать смарт-приставку. Обычно они выполняют разные функции, и вам придется выбрать только один из них.
При выборе приставки обратите внимание на ее функциональность, тип подключения и максимальное разрешение видео, так как это влияет на качество изображения.
Большинство новых телевизоров уже оснащены функцией Smart TV и способны принимать цифровые каналы без дополнительных устройств. Однако, если вам не требуются дополнительные функции для просмотра программ, можно обойтись без нее.
Для старых телевизоров подойдет базовая модель ТВ-приставки с удобным функционалом, включая дистанционный пульт, хороший сигнал и кнопки управления на панели. Подключение приставки к телевизору просто — достаточно выполнить автоматическую настройку и подключение. Таким образом, вы сможете наслаждаться бесплатными цифровыми телеканалами у себя дома.