Какое хобби можно выбрать. Топ-5 сумасшедших советов

Для игры в боулинг не нужно никакое особое оборудование, достаточно только дорожки и кеглей. Аренда дорожки обычно стоит около 200 рублей в час, в выходные дни цена может быть выше. В боулинге часто проводятся корпоративные мероприятия и празднования дней рождения. Представьте, как все будут восхищаться вашей игрой. И еще, здесь проводятся специальные турниры, так что боулинг — это не просто времяпрепровождение, здесь все очень серьезно.