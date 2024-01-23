Как выбрать обои для квартиры. Рассказываем, что лучше купить

Posted 23 января, 05:19
Published 23 января, 05:19
Modified 23 января, 05:19
Updated 23 января, 05:19
Конечно, обои должны соответствовать стилю интерьера и выглядеть гармонично, однако важным фактором является их качество. Обои от недобросовестного производителя не прослужат вам долго, поэтому первое, на что следует обратить внимание:
1. Экологическая безопасность. Обои должны быть изготовлены из материалов, которые не вредят здоровью.
2. Устойчивость к влаге. Особенно это важно для таких помещений, как кухня и детская комната.
3. Плотность материала.
4. Простота ухода за обоями.
5. Устойчивость к выгоранию.
6. Способность противостоять огню.
Хорошие обои, которые выполняют все эти требования, могут стоить дороже менее качественных аналогов, но в дальнейшем вы оцените, что они полностью оправдали свою стоимость. Вам не придется заменять их на новые в течение многих лет.
Не забывайте, что обои создаются из различных материалов. Они не только отличаются внешне, но также имеют разные способы нанесения и особенности использования. Это нужно учитывать, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда гостиная отделана красивыми обоями, но без защиты от повреждений.
Также не стоит считать, что выбрав один вид обоев, можно использовать их для всех комнат. Теперь можно сочетать разные рисунки, цвета и текстуры, так что ограничиваться одним типом обоев не стоит.
Для небольших помещений подойдут спокойные и светлые оттенки обоев. Они визуально расширят пространство и будут хорошей основой для экспериментов с цветами и акцентами при помощи мебели и декора. Для маленьких гостиных рекомендуется выбирать обои с мелким незаметным рисунком, например, горизонтальный орнамент или вертикальные полоски.
Для любителей больших рисунков и владельцев шикарной гостиной хорошим выбором будут обои с яркими крупными изображениями. Они заполнят помещение, создадут нужный интерьерный акцент и при выборе в соответствии с общим дизайном дома будут выглядеть очень стильно.
Важно помнить, что обои с рисунком лучше всего использовать на не более чем двух стенах комнаты. Чтобы подчеркнуть яркость таких обоев и не перегрузить интерьер, можно использовать однотонные обои, оттенки которых будут сочетаться с акцентной краской.
Бумажные обои — это классический тип обоев, изготовленных из экологически безопасного материала — бумаги. Они доступны по цене и имеют широкий выбор дизайна. Однако у них есть недостатки, такие как низкая прочность и страх перед влагой.
Виниловые обои состоят из двух слоев: основы (бумага или флизелин) и покрытия из поливинилхлорида (ПВХ). Они отличаются высокой влагостойкостью и долговечностью, поэтому идеально подходят для помещений с повышенной проходимостью и влажностью. Также у виниловых обоев большой выбор дизайнов и текстур. Они имеют некоторые недостатки, такие как низкая паропроницаемость и сложность поклейки.
Флизелиновые обои — это нетканый материал, который состоит из целлюлозных волокон и связующих веществ. Он обладает хорошей воздухопроницаемостью и способен пропускать влагу, что создает комфортное проживание. Флизелиновые обои легко клеются и экологически безопасны. Они имеют некоторые недостатки, такие как собирание пыли на рельефной поверхности и высокая стоимость.
Текстильные обои состоят из двух слоев: основы (бумага, флизелин или акрил) и верхнего слоя из текстиля. Используются различные материалы, такие как хлопок, лен, вискоза и полиэстер. Текстильные обои придают интерьеру изысканный и роскошный вид, а также обеспечивают тепло- и шумоизоляцию. Однако, они требуют бережного ухода и имеют высокую стоимость.
Старые принципы обклеивания обоями жилых интерьеров, которые были популярны в 90-х и 2000-х годах, устарели. Вместо того, чтобы использовать различные обои для каждого помещения, сейчас люди предпочитают создавать согласованный и продуманный интерьер по всей квартире. Обои с рисунком или текстурой все еще используются для определенных стилей, таких как ретро, викторианский или неоклассический. Однако для современных интерьеров все чаще используют обои под покраску или однотонные, которые просто красятся в желаемый цвет.