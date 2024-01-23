Как выбрать обои для квартиры. Рассказываем, что лучше купить

Не забывайте, что обои создаются из различных материалов. Они не только отличаются внешне, но также имеют разные способы нанесения и особенности использования. Это нужно учитывать, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда гостиная отделана красивыми обоями, но без защиты от повреждений.



Также не стоит считать, что выбрав один вид обоев, можно использовать их для всех комнат. Теперь можно сочетать разные рисунки, цвета и текстуры, так что ограничиваться одним типом обоев не стоит.



Для небольших помещений подойдут спокойные и светлые оттенки обоев. Они визуально расширят пространство и будут хорошей основой для экспериментов с цветами и акцентами при помощи мебели и декора. Для маленьких гостиных рекомендуется выбирать обои с мелким незаметным рисунком, например, горизонтальный орнамент или вертикальные полоски.