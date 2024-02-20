Мужчине удалось сесть на рейс в лондонском аэропорту без билета

«5 февраля человек сел на рейс без разрешения. Человек прошел проверку безопасности, не представляя никакой угрозы безопасности. Однако, на борту он был обнаружен без билета. Прибыла полиция, в результате чего человек был выдворен из аэропорта „, — рассказал представитель аэропорта.