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Posted 20 февраля, 17:11

Published 20 февраля, 17:11

Modified 20 февраля, 17:13

Updated 20 февраля, 17:13

Мужчине удалось сесть на рейс в лондонском аэропорту без билета

Мужчине удалось сесть на рейс в лондонском аэропорту без билета

20 февраля 2024, 17:11
Фото: 1MI.
Это второй инцидент за пару месяцев в лондонском аэропорту, когда пассажир прошел КПП и чуть улетел без билета

Инцидент с участием «несанкционированного пассажира» произошел на самолете Norwegian Air Shuttle, который должен был вылететь из лондонского Гатвика в Копенгаген.

Мужчина «нагло проследовал за другими пассажирами и был незамечен на контрольно-пропускном пункте», сообщил The Sun неназванный источник, который первым сообщил о нарушении.

Аэропорт Гатвик подтвердил инцидент, отметив, что мужчина прошел через КПП перед посадкой в самолет:

«5 февраля человек сел на рейс без разрешения. Человек прошел проверку безопасности, не представляя никакой угрозы безопасности. Однако, на борту он был обнаружен без билета. Прибыла полиция, в результате чего человек был выдворен из аэропорта „, — рассказал представитель аэропорта.

Пассажиры были временно высажены, поскольку самолет досматривали перед получением разрешения на вылет, сообщили в местной полиции.

Boeing 737 вылетел из Лондона через полтора часа после вызова полиции и приземлился примерно на два часа позже расписания.

Этот инцидент является вторым случаем менее чем за два месяца, когда пассажиру удается сесть на самолет в лондонском аэропорту без билета.

В декабре британцу удалось вылететь без паспорта из лондонского аэропорта Хитроу в Нью-Йорк. Крейг Стерт также проходил вместе с другими пассажирами через контрольно-пропускные пункты на рейс British Airways. Однако, пассажира не замечали, пока он не приземлился в США.

Затем он был отправлен обратно в Великобританию и обвинен по подозрению в мошенничестве и нарушениях авиационной безопасности.

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