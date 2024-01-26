Всем под сотню лет: в России нашли село долгожителей

Posted 26 января, 12:58
Published 26 января, 12:58
Modified 26 января, 13:00
Updated 26 января, 13:00
В одном из российских сёл нашли самое большое число мужчин и женщин, возраст которых вызывает удивление. Долгожителями стали 17 человек из села Сурх-Дигора Республики Северная Осетия.
Трем самым молодым сельчанинам (1931 г. р.) в 2021 году исполнилось 90 лет. Еще пятерым исполнилось по 91 году (1930 г. р.). Остальные оказались еще старше — 1929, 1928, 1927, и 1926 года рождения. Но самым возрастным жителем села стала Тамара Константиновна 1925 года рождения. На 2021 год ей исполнилось 96 лет.
Односельчане прекрасно себя чувствуют и планируют еще пожить в свое удовольствие. Своими главными достоинствами они называют любовь к труду, натуральное питание и экологию родного края.
Рекорд Гиннесса России был зафиксирован в июле 2021 года.