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Posted 26 января, 12:58

Published 26 января, 12:58

Modified 26 января, 13:00

Updated 26 января, 13:00

Всем под сотню лет: в России нашли село долгожителей

Всем под сотню лет: в России нашли село долгожителей

26 января 2024, 12:58
Фото: 1MI.
Книга рекордов Гиннесса пополнилось селом, в котором нашли самое большое количество людей, чей возраст перевалил за 90.

В одном из российских сёл нашли самое большое число мужчин и женщин, возраст которых вызывает удивление. Долгожителями стали 17 человек из села Сурх-Дигора Республики Северная Осетия.

Трем самым молодым сельчанинам (1931 г. р.) в 2021 году исполнилось 90 лет. Еще пятерым исполнилось по 91 году (1930 г. р.). Остальные оказались еще старше — 1929, 1928, 1927, и 1926 года рождения. Но самым возрастным жителем села стала Тамара Константиновна 1925 года рождения. На 2021 год ей исполнилось 96 лет.

Односельчане прекрасно себя чувствуют и планируют еще пожить в свое удовольствие. Своими главными достоинствами они называют любовь к труду, натуральное питание и экологию родного края.

Рекорд Гиннесса России был зафиксирован в июле 2021 года.

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