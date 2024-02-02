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Posted 2 февраля, 10:15

Published 2 февраля, 10:15

Modified 2 февраля, 13:52

Updated 2 февраля, 13:52

Госдума ввела запрет на «магазины-наливайки» в жилых домах

Госдума ввела запрет на «магазины-наливайки» в жилых домах

2 февраля 2024, 10:15
Фото: 1MI.
Многочисленные жалобы на пивнушки и наливайки, которые не дают спать жильцам МКД, наконец были услышаны. Законодатели утвердили новые правила, регулирующие продажу слабого алкоголя

1 февраля 2024 года в третьем чтении закона были внесены поправки в действующий Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Теперь администрации российских регионов вправе устанавливать правила продажи пива, сидра, медовухи, пуаре в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Более того, города самостоятельно определяют часы работы для наливаек, которые располагаются в многоквартирных домах или рядом с ними.

Как пояснил Председатель ГД Вячеслав Володин, регионы ранее уже были наделены правом наводить свои порядки в сфере продажи крепкого алкоголя. Теперь регулирование вопроса всего алкоголя полностью ложится на плечи местных госорганов.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Алкоголь#Квартира#Госдума
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