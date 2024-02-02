Госдума ввела запрет на «магазины-наливайки» в жилых домах

Posted 2 февраля, 10:15
Published 2 февраля, 10:15
Modified 2 февраля, 13:52
Updated 2 февраля, 13:52
1 февраля 2024 года в третьем чтении закона были внесены поправки в действующий Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Теперь администрации российских регионов вправе устанавливать правила продажи пива, сидра, медовухи, пуаре в ресторанах, барах, кафе и буфетах.
Более того, города самостоятельно определяют часы работы для наливаек, которые располагаются в многоквартирных домах или рядом с ними.
Как пояснил Председатель ГД Вячеслав Володин, регионы ранее уже были наделены правом наводить свои порядки в сфере продажи крепкого алкоголя. Теперь регулирование вопроса всего алкоголя полностью ложится на плечи местных госорганов.