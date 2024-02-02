Как получить выписку из ЕГРН быстро и бесплатно

В четвертых, выписку можно получить у нотариуса, так как нотариат впервые наделен правом полного доступа к единому реестру. К нотариусу может обратиться как владелец жилья, так и третье лицо. Однако, в последнем случае от постороннего лица должны поступить достаточные доказательства того, для чего требуются персональные данные владельца недвижимости и как они могут повлиять на его интересы.