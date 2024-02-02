Как получить выписку из ЕГРН быстро и бесплатно

Posted 2 февраля, 08:09
Published 2 февраля, 08:09
Modified 2 февраля, 13:54
Updated 2 февраля, 13:54
Запросить выписку из ЕГРН может любой человек или организация, достаточно знать точный адрес недвижимости. Однако, с 1 марта 2023 года испрашиваемый документ для не собственников жилья (третьи лица) будет содержать ограниченные сведения. В соответствии со ст 62. ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», личные данные владельцев в выписке ЕГРН больше не указываются.
Защита публичность сведений не распространяется на узкий ряд лиц и госорганы. Выписка выдается в стандартном формате для:
К тому же, с 1 января 2023 года появилась новая форма выписки ЕГРН, в которой указывается информация об ограничениях и обременениях, наложенных на недвижимость. Такой документ позволит проверить юридическую чистоту сделки купли-продажи, в случае если жилье находится под арестом. Незаконная сделка не пройдет регистрацию в Росреестре, а продавец может исчезнуть после получения денег.
Получить выписку ЕГРН владелец недвижимости может бесплатно на сервисе Госуслуги или обратившись в МФЦ.
Постороннее лицо может получить сведения несколькими способами — у продавца или сделав самостоятельный запрос в МФЦ, Госуслуги, у нотариуса.
Для собственников жилья на портале Госуслуги доступно несколько вариантов. Рассмотрим основные два.
Выписка ЕГРН в онлайн-формате содержит полные сведения о объекте недвижимости, в том числе о нынешних и настоящих владельцах, их правах, обременениях, основания владения (наследство, дарение, договор ипотеки и т. д.), судебных требований.
Документ подписан электронной подписью Росреестра и Минцифры России, но при распечатывании не имеет юридической силы. В МФЦ данную выписку можно получить в бумажном варианте с печатью, взяв с собой паспорт и запомнив номер заявления, который указан в личном кабинете.
Это менее расширенный вариант. Предоставляется также бесплатно, но в электронном виде, который нельзя распечатать. Содержит адрес, площадь, информацию о регистрации, кадастровую стоимость, ограничения и обременения (например, ипотека).
Так как третьи лица ограничены к доступу личной информации правообладателя недвижимости, покупатель может получить сведения несколькими способами.
Во-первых, продавец может сам предоставить выписку, которую он получил бесплатно с заверенной печатью подлинности документа.
Во-вторых, через Госуслуги можно сделать личный запрос в Росреестр. После сформирования заявления появится счет на оплату госпошлины — 350 рублей. Ответ на запрос придет в течении трех дней в электронном формате. При необходимости документ также можно распечатать в МФЦ и заверить печатью. Но сведения будут иметь общий характер — кадастровый номер, адрес, информация о праве.
В третьих, выписку можно получить через МФЦ. Необходимо придти с паспортом, указать объект недвижимости и оплатить госпошлину в размере 460 рублей. Через 5 дней на руки можно получить готовый документ, с печатью Росреестра, Минцифры России и ответственного специалиста.
В четвертых, выписку можно получить у нотариуса, так как нотариат впервые наделен правом полного доступа к единому реестру. К нотариусу может обратиться как владелец жилья, так и третье лицо. Однако, в последнем случае от постороннего лица должны поступить достаточные доказательства того, для чего требуются персональные данные владельца недвижимости и как они могут повлиять на его интересы.