Топ-5 сумасшедших идей от дизайнеров для оформления прихожей

Posted 16 января, 11:13
Published 16 января, 11:13
Modified 16 января, 11:15
Updated 16 января, 11:15
Мы предлагаем вам рассмотреть новый подход к оформлению прихожей и обратить особое внимание на яркие и энергичные цвета. Дизайнеры считают, что такой подход будет более интересным и выразительным для входной зоны, чем привычные светлые оттенки. Вот пять свежих идей, которые стоит учесть.
В этом году остаются популярными светлые цвета, такие как белый, слоновая кость и бежевый. Вдобавок к ним можно использовать оттенки пастельного зеленого, синего и бордового. Чтобы сделать эти цвета практичными, нужно подбирать материалы для облицовки стен и пола, которые будут устойчивы к воздействию влаги, загрязнений и износа.
Однако основная мода на 2024 год — это использование ярких подчеркиваний. Это может быть не только стена или пол с необычным оформлением, но и простые декоративные предметы, такие как светильники, полки, ключницы, постеры, картины, коврики, дорожки и другие. В этом случае очень популярными являются яркие оттенки, например, изумрудный, зеленовато-мятный, бирюзовый и красный.
Дизайнер Татьяна Красикова поделилась с Salon.ру своим мнением о том, что большинство людей восхищаются изумрудным цветом, но не все решаются использовать его в интерьере своего жилья. Смелые и творческие личности способны на такие эксперименты. Ее привлекает то, что изумрудный цвет всегда вызывает восторг — интерьер выглядит стильно, богато и уютно, как прекрасная шкатулка.
И, к примеру, изумрудные стены прихожей отлично сочетаются с цветами фуксии, розовым, черным, белым и охрой. Золотые акценты в мебели, светильниках и отделке шкафов являются замечательным дополнением.
Одним из самых легких вариантов создания прихожей в стиле лофт является использование кирпичной отделки в кирпичном здании. Однако для других типов зданий можно воспользоваться альтернативой — использовать бетонный материал. Достаточно снять декоративную отделку и привести бетонное покрытие в порядок — отшлифовать и очистить его.
Если такой вариант показался вам слишком грубым, то можно использовать и другие материалы. Вместо кирпича вы можете использовать штукатурку, цемент, плиты из керамогранита, которые имитируют серые материалы. Также можно использовать фактурные обои с элементами шероховатой поверхности, краску или даже дерево.
Стиль лофт не требует безупречного подхода, допускается легкая небрежность в оформлении. При выборе цветовых решений для прихожей стоит остановиться на недраматичных оттенках, таких как графитовый, натуральная древесина или молочный шоколад. Помещение прихожей обычно достаточно сложно поддерживать идеально чистым, и такое цветовое решение станет настоящим спасением.
Другие дизайнеры считают, что самый необычный и непривычный цвет для прихожей — черный. Это связано с тем, что в этой части дома обычно нет окон и, следовательно, естественного света. Поэтому мало кто решается на такой темный интерьер для входной зоны. Эксперты, наоборот, решили, что этот цвет подходит и сделает эту зону особенной частью квартиры, которая сразу привлекает внимание и приглашает изучить остальные комнаты.
Чтобы прихожее место не выглядело грустным, можно добавить немного светлых акцентов: пол из натурального дуба и объемную белую панель на стене. Также можно использовать глянцевые поверхности, например, шкаф с стеклянными дверями, за которыми скрыт серый бархатный декор. Благодаря этому свет из гостиной, проходящий через коридор, создает ощущение дневного света.
Важно также продумать и искусственное освещение в темном помещении. Подойдут светильники на потолке, которые создают уютную атмосферу теплым светом. Также не забывайте о декоре: кисточки на ручках шкафа, стильная ложка для обуви и небольшой столик для мелочей играют роль украшения в темном пространстве».
В прихожей должны быть шкаф для размещения верхней одежды. Это может быть большой шкаф или простая штанга, на которую можно повесить пальто, куртки и другие предметы.
Место для хранения обуви. Подумайте о месте в вашей прихожей, где можно аккуратно хранить обувь, чтобы она была легко доступной. Вы можете использовать специальный шкафчик или открытый стеллаж для этой цели.
Столик или полка для различных мелочей, таких как ключи, почта, сумки, щетки для обуви и т. д. Такой столик может иметь ящики для скрытого хранения вещей.