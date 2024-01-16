Топ-5 сумасшедших идей от дизайнеров для оформления прихожей

Другие дизайнеры считают, что самый необычный и непривычный цвет для прихожей — черный. Это связано с тем, что в этой части дома обычно нет окон и, следовательно, естественного света. Поэтому мало кто решается на такой темный интерьер для входной зоны. Эксперты, наоборот, решили, что этот цвет подходит и сделает эту зону особенной частью квартиры, которая сразу привлекает внимание и приглашает изучить остальные комнаты.