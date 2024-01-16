Эксперт дала мрачные прогнозы изменений условий льготной ипотеки

Posted 16 января, 05:04
Published 16 января, 05:04
Modified 16 января, 05:04
Updated 16 января, 05:04
Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» Светлана Коваленко рассказала, что государственные программы по ипотечному кредитованию в 2024 году не претерпят кардинальных изменений. Могут быть изменены проценты по льготным кредитам, а также размер первоначального капитала.
В приоритетных направлениях льготного финансирования ипотечного кредитования останутся программы поддержки семей (семейная ипотека), государственных служащих и бюджетников в целом (ипотека с «господдержкой»), регионов Дальнего Востока («дальневосточная» ипотека), для работников аккредитованных IT-компаний (ипотека для IT-специалистов).
В рамках поддержки молодых учёных, работников научной и бюджетной сфер, а также ветеранов боевых действий реализуется, и будет продолжена в 2024 году, социальная ипотека, в контексте программ с «господдержкой».
«В настоящее время приостановлена „сельская“ ипотека, и, на наш взгляд, в 2024 году данная программа будет находиться в стадии „заморозки“. Размер ставки и условия каждой программы определяются как на региональном уровне, так и на федеральном в зависимости от обеспечительных мер поддержки. И в дальнейшем, „предпочтения“ развития льготного ипотечного кредитования будут отдаваться регионам. В городах федерального же значения (Москва, Санкт-Петербург) будут „сужать“ возможность получения данного рода кредитов через уменьшение кредитной суммы, увеличения первоначального взноса», — рассказала эксперт.
По ее словам, поддержка государства в виде льготного ипотечного кредитования будет продолжаться в ближайшее время, но, как уже отмечалось, «вектор» будет смещен из центра в регионы. Она добавила, что государство будет изменять условия и регулировать обеспечение льготной ипотекой те или иные категории граждан. Но приоритетными останутся: «семейная» ипотека», ипотека «с господдержкой».
Что касается изменения ставки по льготным ипотечным кредитам, то, по словам собеседницы, ее можно прогнозировать не ранее середины 2024 года, в связи с неопределенностью политической ситуации и нестабильностью валютного рынка.
«Что касается „ошибок“, то они прежде всего, связаны с недостаточной оценкой возможностей граждан в погашении ипотечных кредитов. В последнее время „закредитованность населения“ достаточно велика и даже предложения по льготной ипотеке будут дополнительной весомой нагрузкой на семейный бюджет», — считает эксперт.
Условия получения кредита на покупку новостроек были изменены. Теперь требуется внести не менее 30% первоначального взноса, вместо предыдущих 20%. Максимальная сумма кредита была снижена для Москвы и Санкт-Петербурга, ранее она составляла 12 млн. рублей, теперь же ее ограничение для всех регионов составляет 6 млн.
Также стоит отметить, что один человек может получить только один кредит на ипотеку с государственной поддержкой. Однако, если у заемщика уже есть несколько ипотечных кредитов, то условия по существующим договорам сохраняются.
Важно знать, что «господдержка» предоставляется для приобретения недвижимости как на этапе строительства, так и в уже построенных домах. Эта программа доступна для всех граждан Российской Федерации, вне зависимости от их семейного положения, профессии или места проживания.
Здесь нет однозначного ответа, все зависит только от финансовой способности заемщика. Если есть возможность быстро выплатить кредит, нужна небольшая сумма займа, тогда стоит подумать о нецелевом кредите.
Если семейный бюджет уже ограничен, то можно претендовать на помощь государства и лучше выбрать кредит, специально предназначенный для покупки жилья. Вы можете выбрать срок погашения кредита меньше 30 лет, главное, чтобы ваш доход позволял это. Альтернативой может быть поиск банка, который разрешает досрочное погашение займа.
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