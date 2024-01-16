Эксперт дала мрачные прогнозы изменений условий льготной ипотеки

Условия получения кредита на покупку новостроек были изменены. Теперь требуется внести не менее 30% первоначального взноса, вместо предыдущих 20%. Максимальная сумма кредита была снижена для Москвы и Санкт-Петербурга, ранее она составляла 12 млн. рублей, теперь же ее ограничение для всех регионов составляет 6 млн.



Также стоит отметить, что один человек может получить только один кредит на ипотеку с государственной поддержкой. Однако, если у заемщика уже есть несколько ипотечных кредитов, то условия по существующим договорам сохраняются.



Важно знать, что «господдержка» предоставляется для приобретения недвижимости как на этапе строительства, так и в уже построенных домах. Эта программа доступна для всех граждан Российской Федерации, вне зависимости от их семейного положения, профессии или места проживания.