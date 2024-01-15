Антитренды в дизайне: топ-7 худших идей для ремонта

Не рекомендуется сочетать много ярких цветов в интерьере. Например, такие цвета, как желтый, зеленый, розовый и другие. Такое сочетание может сделать ваш интерьер слишком вычурным и неестественным. Дизайнеры стали все меньше использовать такой подход в своих работах, особенно касается обилия принтов. В сфере дизайна интерьеров все большую популярность занимает приглушенный однотонный стиль. Мое рекомендация состоит в том, чтобы обратить на него внимание и заменить яркую мебель, различные ткани и предметы в доме более спокойными и спокойными оттенками.