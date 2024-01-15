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Posted 15 января, 09:39

Published 15 января, 09:39

Modified 15 января, 10:18

Updated 15 января, 10:18

Какие есть антитренды в дизайне

Антитренды в дизайне: топ-7 худших идей для ремонта

15 января 2024, 09:39
Фото: 1MI.

Какие есть антитренды в дизайне

Во время разработки дизайна квартиры лучше следить за последними трендами, чтобы комнаты выглядели современно. Какие существуют антитренды, в материале Newia.

При создании дизайна интерьера на свое усмотрение, часто возникает желание сделать его лучше, но в результате получается «как всегда». Чтобы избежать этого, стоит помнить несколько правил, чтобы не навредить при обновлении жилья.

Для начала, обратимся к некоторым устаревшим трендам и приемам оформления, которые больше не подходят для современного интерьера.

Сделать ремонт в едином стиле

Традиционные стили интерьеров теряют свою привлекательность в наше время. Скандинавский стиль, лофт и прованс уже не являются модными и предсказуемыми. Предлагается использовать один стиль как основу, но придавать ему новую интерпретацию, добавлять элементы других стилей, таких как ар-деко, модерн или бохо. Больше не нужно слепо следовать текущим трендам. Важно задавать себе вопросы: почему мы выбираем это интерьерное решение? Какой смысл оно имеет для нас и нашего дома?

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Главное в квартире — ее сердце. И это прежде всего связано с людьми, их предпочтениями, увлечениями и жизненными привычками. Сейчас очень популярно создавать интерьеры, которые отражают душу хозяев. Именно поэтому можно экспериментировать и добавлять в интерьер разные детали, которые имеют для вас особую ценность.

Многоуровневые потолки

Забудьте о моде на многоуровневые потолки. Эти сложные конструкции помимо того, что занимают много места, не выполняют свои эстетические функции должным образом. Особенно проблематична их перегруженность геометрическими узорами в разных оттенках.

Фото: 1MI

Велюр в обивке мебели

Тенденции в дизайне интерьера постоянно меняются, и в данное время велюровая обивка мебели с деревянными рейками уже выходит из моды.

Фото: 1MI

Если несколько лет назад такая комбинация считалась неотъемлемой частью классического интерьера, то в ближайшем будущем она может быть забыта. Вместо велюра все большую популярность набирает ткань-букле с приятным, как у барашка, эффектом.

Арки в квартире

Арки являются одним из вариантов декоративных элементов интерьера, которые не запрещены. Однако их использование не всегда соответствует концепции оформления помещения. Кроме того, стандартные дверные проемы обычно являются более практичным решением.

Кресла-мешки

В общедоступных местах кресла-мешки выглядят интересно и подходяще. Однако в квартирах они становятся неэстетичными. Кажется, что это просто безобразный комок материала, с которым кто-то пошутил и оставил таким. Лучше использовать такие кресла в заведениях, наподобие кальянных.

Золотые смесители

Если не хочется привлекать внимание к смесителю в зоне кухни или в ванной комнате, хромированные модели — лучший выбор. За черными смесителями требуется аккуратный уход, а золотые не всегда будут гармонично смотреться в интерьере.

Фото: 1MI



Благодаря новым технологиям появились интересные цветные альтернативы. С помощью новых износостойких покрытий производители могут создавать модели сантехнических приборов в любом цвете без нарушения качества.

Смелым и стильным решением будет разместить яркий акцентный смеситель красного, зеленого или синего цвета в белом или бежевом нейтральном интерьере. Белые модели также являются актуальным и практичным вариантом: на них не будут видны следы капель и разводов.

Яркие цвета в дизайне

Не рекомендуется сочетать много ярких цветов в интерьере. Например, такие цвета, как желтый, зеленый, розовый и другие. Такое сочетание может сделать ваш интерьер слишком вычурным и неестественным. Дизайнеры стали все меньше использовать такой подход в своих работах, особенно касается обилия принтов. В сфере дизайна интерьеров все большую популярность занимает приглушенный однотонный стиль. Мое рекомендация состоит в том, чтобы обратить на него внимание и заменить яркую мебель, различные ткани и предметы в доме более спокойными и спокойными оттенками.

Фото: 1MI



Однако, если вы все-таки хотите наличия принтов в вашем интерьере, стоит попробовать поискать винтажные варианты. Например, вы можете найти интересную ширму, шаль или стул с узорами. Также можно заменить имеющиеся предметы, которые уже имеют принты, на винтажные аналоги. Они обычно содержат в себе более глубокую историю, чем вещи, которые были произведены вчера на заводе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ремонт#Дизайн#Антитренды#Интерьер#Стиль#Лофт#Цветные альтернативы#Яркие цвета
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