Антитренды в дизайне: топ-7 худших идей для ремонта

Posted 15 января, 09:39
Published 15 января, 09:39
Modified 15 января, 10:18
Updated 15 января, 10:18
При создании дизайна интерьера на свое усмотрение, часто возникает желание сделать его лучше, но в результате получается «как всегда». Чтобы избежать этого, стоит помнить несколько правил, чтобы не навредить при обновлении жилья.
Для начала, обратимся к некоторым устаревшим трендам и приемам оформления, которые больше не подходят для современного интерьера.
Традиционные стили интерьеров теряют свою привлекательность в наше время. Скандинавский стиль, лофт и прованс уже не являются модными и предсказуемыми. Предлагается использовать один стиль как основу, но придавать ему новую интерпретацию, добавлять элементы других стилей, таких как ар-деко, модерн или бохо. Больше не нужно слепо следовать текущим трендам. Важно задавать себе вопросы: почему мы выбираем это интерьерное решение? Какой смысл оно имеет для нас и нашего дома?
Главное в квартире — ее сердце. И это прежде всего связано с людьми, их предпочтениями, увлечениями и жизненными привычками. Сейчас очень популярно создавать интерьеры, которые отражают душу хозяев. Именно поэтому можно экспериментировать и добавлять в интерьер разные детали, которые имеют для вас особую ценность.
Забудьте о моде на многоуровневые потолки. Эти сложные конструкции помимо того, что занимают много места, не выполняют свои эстетические функции должным образом. Особенно проблематична их перегруженность геометрическими узорами в разных оттенках.
Тенденции в дизайне интерьера постоянно меняются, и в данное время велюровая обивка мебели с деревянными рейками уже выходит из моды.
Если несколько лет назад такая комбинация считалась неотъемлемой частью классического интерьера, то в ближайшем будущем она может быть забыта. Вместо велюра все большую популярность набирает ткань-букле с приятным, как у барашка, эффектом.
Арки являются одним из вариантов декоративных элементов интерьера, которые не запрещены. Однако их использование не всегда соответствует концепции оформления помещения. Кроме того, стандартные дверные проемы обычно являются более практичным решением.
В общедоступных местах кресла-мешки выглядят интересно и подходяще. Однако в квартирах они становятся неэстетичными. Кажется, что это просто безобразный комок материала, с которым кто-то пошутил и оставил таким. Лучше использовать такие кресла в заведениях, наподобие кальянных.
Если не хочется привлекать внимание к смесителю в зоне кухни или в ванной комнате, хромированные модели — лучший выбор. За черными смесителями требуется аккуратный уход, а золотые не всегда будут гармонично смотреться в интерьере.
Благодаря новым технологиям появились интересные цветные альтернативы. С помощью новых износостойких покрытий производители могут создавать модели сантехнических приборов в любом цвете без нарушения качества.
Смелым и стильным решением будет разместить яркий акцентный смеситель красного, зеленого или синего цвета в белом или бежевом нейтральном интерьере. Белые модели также являются актуальным и практичным вариантом: на них не будут видны следы капель и разводов.
Не рекомендуется сочетать много ярких цветов в интерьере. Например, такие цвета, как желтый, зеленый, розовый и другие. Такое сочетание может сделать ваш интерьер слишком вычурным и неестественным. Дизайнеры стали все меньше использовать такой подход в своих работах, особенно касается обилия принтов. В сфере дизайна интерьеров все большую популярность занимает приглушенный однотонный стиль. Мое рекомендация состоит в том, чтобы обратить на него внимание и заменить яркую мебель, различные ткани и предметы в доме более спокойными и спокойными оттенками.
Однако, если вы все-таки хотите наличия принтов в вашем интерьере, стоит попробовать поискать винтажные варианты. Например, вы можете найти интересную ширму, шаль или стул с узорами. Также можно заменить имеющиеся предметы, которые уже имеют принты, на винтажные аналоги. Они обычно содержат в себе более глубокую историю, чем вещи, которые были произведены вчера на заводе.