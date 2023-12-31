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Posted 31 декабря 2023, 04:22

Published 31 декабря 2023, 04:22

Modified 31 декабря 2023, 04:24

Updated 31 декабря 2023, 04:24

Стало известно, как самому сделать ремонт в квартире

Как самостоятельно сделать ремонт в квартире. Рассказываем с чего начать

31 декабря 2023, 04:22
Фото: 1MI.

Стало известно, как самому сделать ремонт в квартире

Ремонт в квартире считается дорогим удовольствием, поэтому многие решаются делать его сами. Как обновить свои жилье без помощи специалистов, в материале Newia.

Определяемся с видом ремонта

Важно оценить состояние помещения и свои возможности. Часто в старых квартирах проводят капитальный ремонт, который включает замену электропроводки и окон. Однако иногда достаточно ограничиться установкой новых окон, дверей и выравниванием стен. Также можно выполнить косметический ремонт, включающий циклевку паркета или укладку нового ковролина, снятие обоев и покраску стен.

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Ремонт жилья состоит из нескольких этапов: демонтаж, изменение планировки, возведение перегородок, установка потолка, выравнивание пола и отделка стен и потолка. Также важно провести точные замеры помещений. Если вам сложно самостоятельно определить объем работ и необходимые шаги, рекомендуется обратиться к специалисту.

Выбрать дизайн-проект

Не забудьте выбрать дизайн-проект. Это поможет вам представить, каким должен быть конечный результат. Это поможет вам составить план необходимых работ и выбрать подходящие материалы.

Если вы не планируете обращаться к профессиональному дизайнеру, вы можете потренировать свою зрительную привычку и найти подходящие варианты, используя примеры на интерьерных сайтах, фото-стоках или социальных сетях.

На самом деле существует множество стилей в интерьере. Задумайтесь о том, что вам больше всего нравится: минимализм, лофт, этнический стиль или, возможно, хай-тек.

Выбирая дизайн, не забывайте искать варианты среди похожих параметров. Например, можно обратить внимание на квартиры с аналогичной планировкой или площадью.

Не забывайте также о функциональности — это очень важно. Ваш ремонт должен быть основан на вашем образе жизни и повседневных привычках. Чтобы ничего не упустить и всё продумать наилучшим образом, лучше всего создать дизайн-проект.

Сэкономить на ремонте

Если имеется достаточный бюджет, то лучше всего нанять подрядчиков. Опытные профессионалы помогут избежать часто встречающихся «ошибок новичка» и сэкономят время и деньги владельцев, которые при самостоятельном ремонте могут потратиться на переделки.
Самый простой, но и наиболее затратный вариант — нанять полную бригаду с прорабом. Также можно взять на себя роль прораба, привлекая специализированные команды для решения определенных задач и осуществлять контроль над всем проектом самостоятельно. В любом случае, поиск рабочих лучше всего проводить на основе личных рекомендаций и отзывов.

Фото: 1MI

Если решено выполнить ремонт своими руками, это предполагает большие временные затраты, но в данном случае можно хорошо сэкономить. Главное правило здесь — следовать составленному плану. Для самых сложных работ, требующих специфических навыков, все равно придется обратиться к мастерам — например, для замены окон или укладки паркета.

Как выбрать материалы для ремонта

Выбор материалов для ремонта зависит от бюджета и функционала комнаты. Например, для кухни рекомендуется использовать моющиеся виниловые обои, а для спальни — более экологичные бумажные или флизелиновые. Во влажных помещениях следует выбирать более дорогую латексную краску, а для гостиной подойдет обычная интерьерная. В случае сомнений, можно обратиться за помощью к консультантам в строительном магазине или специализированным сайтам.

Фото: 1MI



Для избежания лишних расходов на материалы, стоит заранее рассчитать необходимое количество. Специалисты рекомендуют приобрести материалы с запасом в 10% от общего объема. Для расчетов достаточно знать основные размеры комнаты — длину каждой стены и высоту потолков.

Сколько длится ремонт квартиры

Как всем известно, ремонт — это задача без конца. Однако при планировании очень важно иметь представление о том, сколько времени займут основные работы. Если делать только легкий косметический ремонт, то можно справиться за пару недель. А если речь идет о серьезном ремонте или отделке новостройки, то потребуется как минимум несколько месяцев (не учитывая подготовительные работы), если все будет идти гладко. Те же, кто уже сталкивался с крупным ремонтом, говорят, что лучше рассчитывать на примерно полгода.

Не стоит забывать и о подготовительных работах, которые тоже могут занять много времени, особенно если делать все тщательно и качественно.

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#Илья Протвинов#Общество#Квартира#Ремонт#Дизайн
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