Как самостоятельно сделать ремонт в квартире. Рассказываем с чего начать

Как всем известно, ремонт — это задача без конца. Однако при планировании очень важно иметь представление о том, сколько времени займут основные работы. Если делать только легкий косметический ремонт, то можно справиться за пару недель. А если речь идет о серьезном ремонте или отделке новостройки, то потребуется как минимум несколько месяцев (не учитывая подготовительные работы), если все будет идти гладко. Те же, кто уже сталкивался с крупным ремонтом, говорят, что лучше рассчитывать на примерно полгода.



Не стоит забывать и о подготовительных работах, которые тоже могут занять много времени, особенно если делать все тщательно и качественно.