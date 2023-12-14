Размер маткапитала в 2024 году и на что его можно потратить

Posted 14 декабря 2023, 13:05
Published 14 декабря 2023, 13:05
Modified 14 декабря 2023, 13:07
Updated 14 декабря 2023, 13:07
Маткапитал — это государственная программа в России, которая запущена с 2007 года и создана для оказания поддержки отечественным семьям. Изначально ее основной целью была финансовая помощь на второго, третьего или последующих детей, рожденных или усыновленных. Но с начала 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.
Это сертификат, подтверждающий право на маткапитал. Для его получения человек должен соответствовать определенным условиям, а средства можно использовать только для определенных целей. Сертификат может быть либо бумажным, либо в электронном формате. Начиная с 15 апреля 2020 года, процесс оформления сертификата обновился и теперь не требует подачи заявления.
Получив материнский капитал, есть несколько вариантов, на что его можно потратить. Однако основное предназначение — это улучшение жилищных условий. Например, можно использовать деньги для погашения ипотеки или первоначального взноса при покупке жилья. Важно отметить, что на аварийное жилье или ремонт квартиры использовать маткапитал запрещено.
Другой вариант — это образование. Ро информации «Коммерсанта», в 2024 году можно будет использовать средства материнского капитала для оплаты обучения в детском саду, школе или вузе. Если ваш ребенок будет жить в общежитии, то также можно покрыть расходы на проживание с помощью этих средств.
Интересная возможность есть и для самой мамы. Она может направить сертификат на накопительную часть своей пенсии.
Еще одно важное применение маткапитала — помощь детям-инвалидам. С его помощью можно компенсировать затраты на товары и услуги, необходимые для социальной адаптации ребенка. Таким образом, материнский капитал становится надежной поддержкой для семей, где есть дети с инвалидностью.
Материнский капитал нельзя положить на банковский вклад или потратить на такие вещи, как автомобиль или оплата задолженностей по кредитам и счетам за коммунальные услуги.
Закон запрещает обналичивание государственных сертификатов, чтобы защитить семейный капитал от неправильного использования со стороны родителей.
В 2022 году чаще всего семьи направляли на улучшение жилищных условий.
По информации портала «Сравни», в следующем году сумма материнского капитала на первого ребенка будет составлять 631 тысячу рублей, а на второго — 834 тысячи рублей. Изменение размера сертификата связано с уровнем инфляции, который будет определен по итогам 2023 года.
В настоящее время в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, из-за чего он увеличится. В 2023 году размер помощи составляет 587 тысяч рублей на первого ребёнка и 775,6 тысячи рублей на второго.
По информации «Известий», Госдума одобрила закон о выплате материнского капитала. Он уточняет условия, при которых можно получить эту компенсацию.
Согласно новому закону, начиная с 1 января 2024 года, материнский капитал будет давать только тем, кто имеет гражданство России на момент рождения ребенка. Кроме того, чтобы получить это пособие, ребенок должен быть гражданином России с рождения.
Однако для жителей новых регионов будет особое правило. Они все равно смогут получить материнский капитал, независимо от того, как и когда они стали гражданами России.
«Мы предлагаем, чтобы материнский капитал выдавался на ребенка, который становится гражданином по рождению, то есть родился в семье, где хотя бы один из родителей является гражданином РФ», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Думы.