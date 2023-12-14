Размер маткапитала в 2024 году и на что его можно потратить

Однако для жителей новых регионов будет особое правило. Они все равно смогут получить материнский капитал, независимо от того, как и когда они стали гражданами России.



«Мы предлагаем, чтобы материнский капитал выдавался на ребенка, который становится гражданином по рождению, то есть родился в семье, где хотя бы один из родителей является гражданином РФ», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Думы.