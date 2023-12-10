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Posted 10 декабря 2023, 19:40

Published 10 декабря 2023, 19:40

Modified 10 декабря 2023, 19:45

Updated 10 декабря 2023, 19:45

Рост цен на новостройки в России начал замедляться

Рост цен на новостройки в России начал замедляться

10 декабря 2023, 19:40
Фото: 1MI.
В России на крупнейших региональных рынках стал замедляться рост цен на новостройки из-за падения спроса, сообщает «Коммерсантъ».

За последний месяц на крупнейших региональных рынках страны средняя цена на новостройки выросла на 1,6-1,9%. Однако, этот рост начинает замедляться из-за сокращения спроса и увеличения предложения.

«В ближайшем будущем ситуация на рынке недвижимости может значительно измениться. Условия получения льготных ипотечных кредитов для покупки новостроек могут ужесточиться, что приведет к тому, что 25-30% потенциальных покупателей откажутся от покупки. В результате продажи новых квартир снизятся, а застройщикам придется предлагать скидки, чтобы привлечь покупателей. Кроме того, снижение продаж вторичного жилья также будет оказывать давление на сегмент новостроек», — говорится в публикации.

Отмечается, что средняя цена первичного предложения за последний месяц выросла наиболее заметно в городах Воронеж, Нижний Новгород, Краснодар и Екатеринбург.

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