Как выгодно сдать квартиру

Posted 7 декабря 2023, 17:36
Published 7 декабря 2023, 17:36
Modified 7 декабря 2023, 22:56
Updated 7 декабря 2023, 22:56
Аренда квартиры — серьезное и сложное занятие. Многие новички-арендодатели часто делают ошибки, которые могут привести к потере не только времени и нервов, но и денег, а иногда и к повреждению имущества.
Аренда жилья — это бизнес, поэтому вам нужно составить план ваших действий. Но не спешите менять что-либо или заниматься несколькими направлениями одновременно. Сначала подумайте о следующем:
1. Изучите рынок недвижимости и определите, на какой период времени и за сколько вы хотите сдавать квартиру.
2. Аренда — это не только доход, но и риски. Учтите их, чтобы они не стали для вас неожиданностью.
3. Включите в план все возможные расходы, начиная от страховки и заканчивая ремонтом.
4. Определите целевую аудиторию. Для этого оцените квартиру с точки зрения потенциального арендатора: кому она может понравиться? Семье с детьми, так как у вас трехкомнатная квартира и рядом находится хорошая школа? Студенту-медику, потому что у вас есть недорогая студия и рядом находится медицинский университет? Молодой паре без детей, потому что вы сдаете однокомнатную квартиру рядом с деловым центром? Таким образом, вы определите свою целевую аудиторию.
Первоначально, необходимо освободить квартиру от личных вещей. Важно создать обстановку, где арендатор сможет представить свою жизнь, а не вашу. Поэтому придется убрать грамоты и коллекцию магнитиков.
Второй шаг — провести косметический ремонт. Обновленная квартира будет сдаваться быстрее и по более высокой цене.
Третий этап — забота о мебели. Необходимо избавиться от ненужной и изношенной мебели, а также дополнить недостающие предметы. Не стоит оставлять разбитую кровать и покосившийся стол, которые никому не нужны. Покупка новой мебели потребует финансовых затрат, но это окупится — ваша квартира будет выглядеть презентабельно, и вы сможете ее сдать дороже.
Квартира, которая визуально кажется пустой, будет арендована быстрее. Желательно иметь на кухне гарнитур, стол и несколько стульев. В гостиной — диван, кресло, журнальный столик и комод. В спальне — удобная двуспальная кровать, платяной шкаф и тумбочки.
Хорошо составленное объявление является ключевым фактором для привлечения внимания потенциальных арендаторов. Поэтому рекомендуется изучить электронные доски объявлений и отметить те варианты, которые вам нравятся. Вы можете позаимствовать удачные приемы и использовать их в своем объявлении.
В объявлении обязательно указывайте следующую информацию: количество комнат, общую площадь квартиры, этаж, наличие мебели и техники, доступность транспорта, способ формирования цены (с учетом коммунальных услуг или без них), срок сдачи квартиры и требования к арендатору. Если ваша квартира обладает дополнительными преимуществами, такими как кондиционер или теплые полы, не забудьте указать их.
Для привлечения интереса потенциального арендатора важно знать, на что ему стоит обратить внимание. Поэтому определите свою целевую аудиторию как можно более точно. Это позволит правильно расставить акценты в вашем объявлении.
Основные пункты в договоре аренды жилья:
Кроме того, необходимо составить список мебели и бытовой техники, которые находятся в арендуемом жилье. В случае их повреждения арендатор обязан возместить их стоимость.