Как выгодно сдать квартиру

4. Определите целевую аудиторию. Для этого оцените квартиру с точки зрения потенциального арендатора: кому она может понравиться? Семье с детьми, так как у вас трехкомнатная квартира и рядом находится хорошая школа? Студенту-медику, потому что у вас есть недорогая студия и рядом находится медицинский университет? Молодой паре без детей, потому что вы сдаете однокомнатную квартиру рядом с деловым центром? Таким образом, вы определите свою целевую аудиторию.