Что будет, если «убить» съемную квартиру

Posted 6 декабря 2023, 11:22
Published 6 декабря 2023, 11:22
Modified 14 декабря 2023, 16:43
Updated 14 декабря 2023, 16:43
Сломанная мебель и бытовая техника, ободранные обои и обляпанный потолок, полчища тараканов на кухне — это то, что может произойти с вашей квартирой, даже если в ней поселилась на первый взгляд милая и приличная семья.
По закону причинитель вреда обязан компенсировать ущерб владельцу поврежденного имущества. Но на практике с этим возникают большие сложности, так как чужую вину надо еще доказать.
Сделать это невозможно, если хозяин квартиры не заключал письменный договор о съеме. В нем, помимо всего прочего, должны содержаться пункты об обеспечении съемщиком сохранности передаваемого ему в пользование имущества.
Многие наученные горьким опытом арендодатели прописывают в договоре не только допустимое количество жильцов, но и домашних животных. Можно также указать, что вселение каждого животного разрешается только с письменного разрешения хозяина квартиры.
Также необходимо зафиксировать ваше право на регулярный осмотр квартиры (например, раз в месяц), заранее предупредив об этом квартирантов. К слову, они против этого возразить ничего не смогут.
Дополнительно к договору составляется приложение о состоянии в квартире ремонта и описывается всё имеющееся в ней имущество. В идеале нужно составить акт приема-передачи имущества — это позволит зафиксировать состояние жилья при заселении и выезде квартирантов. Также рекомендуется сделать фото «до» и «после» пребывания гостей.
Истребовать компенсацию за ущерб без этих документов в суде будет невозможно, так что озаботьтесь их подготовкой заранее, заодно убедившись, что сдаете квартиру реальным жильцам, а не их друзьям.
При этом важно понимать, что естественный износ квартиры (например, потертости на ламинате) к порче имущества не относится и за это съемщик платить ничего не должен.
Небольшой ущерб от пребывания в квартире недобросовестных арендаторов можно компенсировать сразу, взяв с них в день заключения договора обеспечительный платеж или, как говорят в народе, депозит.
Если же ущерб внушительный, а арендатор отказывается его оплатить, придется идти в суд и, возможно, даже нанять адвоката. Но для начала нужно обратиться к участковому, чтобы он составил акт осмотра квартиры.
Следующий шаг — расчёт стоимости восстановительных работ или ремонта. Если же ремонт уже провели, подойдут квитанции о понесенных расходах. С этим набором документов и стоит обращаться в суд.
В подобных спорах суды, как правило, встают на сторону арендодателя, особенно если есть неоспоримые доказательства причиненного квартире ущерба. И всё же до суда дело лучше не доводить, так как после него наступает не менее сложный этап — истребование компенсации по исполнительному листу.
Может получиться так, что рассчитываться за ущерб бывший съемщик будет с вами годами, выплачивая с зарплаты по копеечке. Если вы видите, что арендатор портит квартиру и не поддерживает в ней порядок, сразу ставьте вопрос о выселении с удержанием депозита.