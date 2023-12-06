Что будет, если «убить» съемную квартиру

В подобных спорах суды, как правило, встают на сторону арендодателя, особенно если есть неоспоримые доказательства причиненного квартире ущерба. И всё же до суда дело лучше не доводить, так как после него наступает не менее сложный этап — истребование компенсации по исполнительному листу.