В Петербурге вырос спрос на квартиры в новостройках

Posted 6 декабря 2023, 20:01
Published 6 декабря 2023, 20:01
Modified 6 декабря 2023, 20:03
Updated 6 декабря 2023, 20:03
Если же сравнить эти показатели с прошлогодними за аналогичный период, то спрос на новостройки станет еще более очевидным, так как в ноябре 2022 года было продано только 5,5 тысяч квартир на первичном рынке.
Таким образом, за последний год прирост составил 42,1%. При этом доля ипотеки при покупке квартир в новостройках достигла пиковых значений с начала текущего года — 88%.
Стоимость средней сделки пока составляет 7,9 млн рублей за квартиру в новостройке при том, что цена за квадратный метр выросла и сейчас составляет в среднем 231 тыс. рублей +1,6%).
В Ленинградской области цены на новостройки подросли в ноябре на 0,5% — до 145,5 тыс. рублей за квадратный метр.
Эксперты отмечают, что граждане проявляли интерес к покупке недвижимости из-за возможного увеличения первоначального взноса и ключевой ставки, а также изменения условий выдачи кредитов и роста инфляции.