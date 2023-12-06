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Posted 6 декабря 2023, 20:01

Published 6 декабря 2023, 20:01

Modified 6 декабря 2023, 20:03

Updated 6 декабря 2023, 20:03

В Петербурге вырос спрос на квартиры в новостройках

В Петербурге вырос спрос на квартиры в новостройках

6 декабря 2023, 20:01
Фото: 1MI.
В ноябре в городской агломерации было продано около 9,5 тыс. квартир — это на 6% больше по сравнению октябрем 2023 года, когда было заключено 9 тыс. сделок, подсчитали в консалтинговом центре «Петербургская недвижимость».

Если же сравнить эти показатели с прошлогодними за аналогичный период, то спрос на новостройки станет еще более очевидным, так как в ноябре 2022 года было продано только 5,5 тысяч квартир на первичном рынке.

Таким образом, за последний год прирост составил 42,1%. При этом доля ипотеки при покупке квартир в новостройках достигла пиковых значений с начала текущего года — 88%.

Стоимость средней сделки пока составляет 7,9 млн рублей за квартиру в новостройке при том, что цена за квадратный метр выросла и сейчас составляет в среднем 231 тыс. рублей +1,6%).

В Ленинградской области цены на новостройки подросли в ноябре на 0,5% — до 145,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Эксперты отмечают, что граждане проявляли интерес к покупке недвижимости из-за возможного увеличения первоначального взноса и ключевой ставки, а также изменения условий выдачи кредитов и роста инфляции.

Цена на вторичные квартиры к концу 2023 года может упасть на 10%
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#Экономика#Петербург#Спрос#Новостройки#Квартиры
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