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Posted 1 декабря 2023, 09:46

Published 1 декабря 2023, 09:46

Modified 1 декабря 2023, 09:52

Updated 1 декабря 2023, 09:52

Отдых на Новый год в Ленобласти подорожал на четверть

Отдых на Новый год в Ленобласти подорожал на четверть

1 декабря 2023, 09:46
Фото: 1MI.
Цены на отдых в Ленинградской области во время новогодних праздников увеличились почти на четверть, согласно данным сервисов бронирования.

Сравнивая цены в обычные выходные дни с расценками в конце декабря или начале января, стоимость аренды может отличаться в несколько раз. Не исключено, что к Новому году цены на проживание еще больше вырастут.

По информации издания NSP, востребованность аренды коттеджей или номеров на базах отдыха остается очень высокой на новогодние праздники, и уже сейчас доступные предложения забронированы на более чем 40%.

Отмечается, что стоимость за проживание увеличилась на 26%

Ранее стало известно, что Петербург является лидером по числу бронирований на новогодние праздники.

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#Илья Протвинов#Общество
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