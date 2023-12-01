Отдых на Новый год в Ленобласти подорожал на четверть

Posted 1 декабря 2023, 09:46
Published 1 декабря 2023, 09:46
Modified 1 декабря 2023, 09:52
Updated 1 декабря 2023, 09:52
Сравнивая цены в обычные выходные дни с расценками в конце декабря или начале января, стоимость аренды может отличаться в несколько раз. Не исключено, что к Новому году цены на проживание еще больше вырастут.
По информации издания NSP, востребованность аренды коттеджей или номеров на базах отдыха остается очень высокой на новогодние праздники, и уже сейчас доступные предложения забронированы на более чем 40%.
Отмечается, что стоимость за проживание увеличилась на 26%
Ранее стало известно, что Петербург является лидером по числу бронирований на новогодние праздники.