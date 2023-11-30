Территорию Низинского поселения Ленобласти хотят застроить домами

«Этот проект стал уже пятым для компании „Глобал ЭМ“, которая выступает в роли застройщика. В комплексе также будут предусмотрены социальные объекты, такие как детские сады, школа, культурно-досуговый центр и другие», — сказано в сообщении.



Отмечается, что проект уже готов, в ближайшем будущем компания планирует согласовать необходимую документацию, получить разрешение на строительство и после этого начать реализацию.