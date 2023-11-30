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Posted 30 ноября 2023, 09:31

Published 30 ноября 2023, 09:31

Modified 30 ноября 2023, 09:38

Updated 30 ноября 2023, 09:38

Территорию Низинского поселения Ленобласти хотят застроить домами

Территорию Низинского поселения Ленобласти хотят застроить домами

30 ноября 2023, 09:31
Фото: 1MI.
Компания «Глобал ЭМ» разработала план для развития большой территории в деревне Троицкая гора, расположенной в Низинском поселении Ленобласти, сообщает NSP.

План включает комплексное использование этой земли. Участок площадью 40,4 гектара необходим для строительства жилого комплекса класса «комфорт+», который будет состоять из нескольких многоэтажных зданий общей площадью около 216 тысяч «квадратов».

«Этот проект стал уже пятым для компании „Глобал ЭМ“, которая выступает в роли застройщика. В комплексе также будут предусмотрены социальные объекты, такие как детские сады, школа, культурно-досуговый центр и другие», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проект уже готов, в ближайшем будущем компания планирует согласовать необходимую документацию, получить разрешение на строительство и после этого начать реализацию.

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#Илья Протвинов#Общество#Жилой комплекс#Школа
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