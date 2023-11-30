Территорию Низинского поселения Ленобласти хотят застроить домами

Posted 30 ноября 2023, 09:31
Published 30 ноября 2023, 09:31
Modified 30 ноября 2023, 09:38
Updated 30 ноября 2023, 09:38
План включает комплексное использование этой земли. Участок площадью 40,4 гектара необходим для строительства жилого комплекса класса «комфорт+», который будет состоять из нескольких многоэтажных зданий общей площадью около 216 тысяч «квадратов».
«Этот проект стал уже пятым для компании „Глобал ЭМ“, которая выступает в роли застройщика. В комплексе также будут предусмотрены социальные объекты, такие как детские сады, школа, культурно-досуговый центр и другие», — сказано в сообщении.
Отмечается, что проект уже готов, в ближайшем будущем компания планирует согласовать необходимую документацию, получить разрешение на строительство и после этого начать реализацию.