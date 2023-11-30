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Posted 30 ноября 2023, 10:46

Published 30 ноября 2023, 10:46

Modified 30 ноября 2023, 10:56

Updated 30 ноября 2023, 10:56

Стало известно, что будет с ценами на новостройки в 2024 году

Стало известно, что будет с ценами на новостройки в 2024 году

30 ноября 2023, 10:46
Фото: 1MI.
По мнению Алексея Попова, руководителя Циан.Аналитики, цены на новостройки в ближайшей перспективе будут медленно расти.

Он отмечает, что снижение цен достаточно затруднительно из-за механизмов проектного финансирования и недостатка подходящих земельных участков для новых проектов.

Ожидается, что спрос на новостройки вернется к показателям марта–июня 2023 года. Для стимулирования спроса застройщики будут предлагать скидки, рассрочку и программы трейд-ин. Это связано с тем, что высокие процентные ставки по ипотеке снижают интерес к вторичному рынку недвижимости, который обычно является источником первоначального взноса для покупки новостройки.

Кроме того, необходимо учитывать изменения в законодательстве и связанный с этим новостной фон, который может повлиять на решение покупателей об ипотечном кредите. Они будут внимательно следить за ситуацией и принимать во внимание все деловые и экономические факторы.

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#Илья Протвинов#Общество#2024 год#Скидки#Цены#Спрос#Ипотека#Новостройки#Законодательство
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