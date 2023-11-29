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Posted 29 ноября 2023, 11:35

Published 29 ноября 2023, 11:35

Modified 29 ноября 2023, 11:39

Updated 29 ноября 2023, 11:39

Планерную улицу в Приморском районе Петербурга продлят до реки Каменки за 1 млрд

Планерную улицу в Приморском районе Петербурга продлят до реки Каменки за 1 млрд

29 ноября 2023, 11:35
Фото: 1MI.
В Петербурге выдали разрешение на прокладку дороги по Планерной улице до нового жилого комплекса в Приморском районе, пишет «Деловой квартал».

Разрешение было выдано на участок от Глухарской улицы до реки Каменки. Однако в данном проекте не планируется строительство моста через Каменку.

Планерная улица проходит с севера на юг вдоль ЗСД, ведя к Приморскому проспекту. Новый участок улицы позволит улучшить доступ к нескольким жилым комплексам, которые были построены в последние годы в квартале 72А. Кроме того, будущие застройки уже учтены в проектной документации.

«За подготовку проекта и проведение инженерных изысканий отвечала компания „Арсенал–1“, которая является застройщиком ДК „Ариосто“. В последнее время стало практикой, что застройщики сами занимаются проектированием дорог», — говорится в публикации.

Отмечается, что строительные работы будут разделены на два этапа. Госконтракты на общую сумму около 1 миллиарда рублей были заключены в конце октября и начале ноября.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Жилой комплекс#Дорога
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