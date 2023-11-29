Планерную улицу в Приморском районе Петербурга продлят до реки Каменки за 1 млрд

Разрешение было выдано на участок от Глухарской улицы до реки Каменки. Однако в данном проекте не планируется строительство моста через Каменку.



Планерная улица проходит с севера на юг вдоль ЗСД, ведя к Приморскому проспекту. Новый участок улицы позволит улучшить доступ к нескольким жилым комплексам, которые были построены в последние годы в квартале 72А. Кроме того, будущие застройки уже учтены в проектной документации.



«За подготовку проекта и проведение инженерных изысканий отвечала компания „Арсенал–1“, которая является застройщиком ДК „Ариосто“. В последнее время стало практикой, что застройщики сами занимаются проектированием дорог», — говорится в публикации.



Отмечается, что строительные работы будут разделены на два этапа. Госконтракты на общую сумму около 1 миллиарда рублей были заключены в конце октября и начале ноября.