newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября 2023, 17:56

Published 21 ноября 2023, 17:56

Modified 21 ноября 2023, 17:58

Updated 21 ноября 2023, 17:58

Чиновники «отремонтировали» в Петербурге дорогу, прикрыв машиной яму

Чиновники «отремонтировали» в Петербурге дорогу, прикрыв машиной яму

21 ноября 2023, 17:56
Фото: 1MI.
После жалоб автомобилистов на опасный дефект, чиновники отрапортовали о том, что устранили его, и даже зафиксировали результаты своей работы на фото, пишет Фонтанка.

Однако один из автомобилистов утверждает, что яма осталась на прежнем месте, а чиновники просто прикрыли ее машиной.

Яма образовалась на проспекте Энгельса. «И она не отремонтирована. Поражен нахальством людей, поставивших машину на яму и заявляющих, что они все сделали», — описал проблему петербуржец на одном из городских порталов.

Городские власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

В Петербурге начали делать упор на открытии пивных магазинов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды на четвергПолиция ищет подростка за съемки видео в школьном туалете в ПетербургеЖителям Петербурга приходится покупать малогабаритные квартиры
#Россия#Петербург#Чиновники#Специалисты#Машина#Яма#Осталась на месте#Ремонт дороги#Асфальт#Фотография#Наш Санкт-Петербург#Нарушение#Благоустройство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика