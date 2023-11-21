Чиновники «отремонтировали» в Петербурге дорогу, прикрыв машиной яму

Posted 21 ноября 2023, 17:56
Published 21 ноября 2023, 17:56
Modified 21 ноября 2023, 17:58
Updated 21 ноября 2023, 17:58
Однако один из автомобилистов утверждает, что яма осталась на прежнем месте, а чиновники просто прикрыли ее машиной.
Яма образовалась на проспекте Энгельса. «И она не отремонтирована. Поражен нахальством людей, поставивших машину на яму и заявляющих, что они все сделали», — описал проблему петербуржец на одном из городских порталов.
Городские власти пока никак не прокомментировали произошедшее.