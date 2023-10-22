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Posted 22 октября 2023, 11:08

Published 22 октября 2023, 11:08

Modified 22 октября 2023, 11:15

Updated 22 октября 2023, 11:15

На аукционе появилась Ferrari, которая может стать самой дорогой в истории

На аукционе появилась Ferrari, которая может стать самой дорогой в истории

22 октября 2023, 11:08
Фото: 1MI.
На аукционе появилась одна из самых редких в мире Ferrari, которая может стать самой дорогой в истории, пишет «Чемпионат».

Речь идет о модели 250 GTO, этот автомобиль был выпущен в 1962 году и оснащен мощным 4-литровым двигателем V12. Всего существует только три таких машины. Организаторы аукциона ожидают, что за этот автомобиль удастся получить рекордную сумму.

Эта машина была специально создана для гонок на длительные дистанции и впервые приняла участие в соревнованиях в 1962 году. Затем она была переделана и использовалась в гонке «24 часа Ле-Мана» того же года, где ей был установлен новый двигатель с мощностью свыше 390 лошадиных сил. В начале гонки произошло ДТП, и хотя специалисты смогли вернуть машину на трассу, в итоге ее пришлось снять с дистанции из-за проблем с перегревом.

Ferrari 250 GTO уже считается самым дорогим автомобилем в линейке бренда. Ранее одна из 250 GT была продана за 70 миллионов долларов, но сейчас этот рекорд может быть побит.

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