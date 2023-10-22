На аукционе появилась Ferrari, которая может стать самой дорогой в истории

Эта машина была специально создана для гонок на длительные дистанции и впервые приняла участие в соревнованиях в 1962 году. Затем она была переделана и использовалась в гонке «24 часа Ле-Мана» того же года, где ей был установлен новый двигатель с мощностью свыше 390 лошадиных сил. В начале гонки произошло ДТП, и хотя специалисты смогли вернуть машину на трассу, в итоге ее пришлось снять с дистанции из-за проблем с перегревом.



Ferrari 250 GTO уже считается самым дорогим автомобилем в линейке бренда. Ранее одна из 250 GT была продана за 70 миллионов долларов, но сейчас этот рекорд может быть побит.