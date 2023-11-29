Число предложений на рынке новостроек Петербурга может резко сократиться

Posted 29 ноября 2023, 14:03
Published 29 ноября 2023, 14:03
Modified 29 ноября 2023, 14:09
Updated 29 ноября 2023, 14:09
По ее словам, в следующем году важно сохранить темпы запуска новых проектов на уровне текущего года, однако объем предложений все равно может сократиться на 25%.
Издание BN.ру со ссылкой на слова Орловой пишет, необходимо поддержать потенциальных покупателей жилья, чтобы у застройщиков сохранялся стимул реализовывать новые проекты.
«После возможного изменения условий ипотечного кредитования, застройщикам и банкам будет важно обеспечить покупателей доступными ежемесячными выплатами по ипотеке. Для этого потребуются дополнительные программы субсидирования и акции», — рассуждает эксперт.