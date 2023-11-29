newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2023, 14:03

Published 29 ноября 2023, 14:03

Modified 29 ноября 2023, 14:09

Updated 29 ноября 2023, 14:09

Число предложений на рынке новостроек Петербурга может резко сократиться

Число предложений на рынке новостроек Петербурга может резко сократиться

29 ноября 2023, 14:03
Фото: 1MI.
Количество предложений на первичном рынке жилья может уменьшиться на четверть, сообщила представитель ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова.

По ее словам, в следующем году важно сохранить темпы запуска новых проектов на уровне текущего года, однако объем предложений все равно может сократиться на 25%.

Издание BN.ру со ссылкой на слова Орловой пишет, необходимо поддержать потенциальных покупателей жилья, чтобы у застройщиков сохранялся стимул реализовывать новые проекты.

«После возможного изменения условий ипотечного кредитования, застройщикам и банкам будет важно обеспечить покупателей доступными ежемесячными выплатами по ипотеке. Для этого потребуются дополнительные программы субсидирования и акции», — рассуждает эксперт.

Читайте также:
В Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школыБеглов поручил построить в «Балтийской жемчужине» соцобъекты вместо жильяСтало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года
#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Петербург#Рынок#Объем#Ипотека#Акции#Банки#Новостройки#Предложения#Строительство#Застройщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика