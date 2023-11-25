В Петербурге доля IT-ипотеки выросла до 8% за год

Доля таких ипотечных кредитов к октябрю выросла на 8%. В прошлом году это было всего 1% от всех выданных кредитов.



«Рост IT-ипотеки связан с тем, что стало легче получить такие кредиты. В основном это касается специалистов в возрасте до 36 лет, для которых больше не требуется некий минимальный уровень дохода», — говорится в публикации.



Интересно, что Санкт-Петербург занимает одно из первых мест по выдаче IT-ипотеки в России. Государственные программы всё еще остаются на первом месте среди всех ипотечных сделок.