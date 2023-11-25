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Posted 25 ноября 2023, 11:13

Published 25 ноября 2023, 11:13

Modified 25 ноября 2023, 11:15

Updated 25 ноября 2023, 11:15

В Петербурге доля IT-ипотеки выросла до 8% за год

В Петербурге доля IT-ипотеки выросла до 8% за год

25 ноября 2023, 11:13
Фото: 1MI.
В Петербурге сейчас все больше людей обращаются за IT-ипотекой, сообщает «Петербургская Недвижимость».

Доля таких ипотечных кредитов к октябрю выросла на 8%. В прошлом году это было всего 1% от всех выданных кредитов.

«Рост IT-ипотеки связан с тем, что стало легче получить такие кредиты. В основном это касается специалистов в возрасте до 36 лет, для которых больше не требуется некий минимальный уровень дохода», — говорится в публикации.

Интересно, что Санкт-Петербург занимает одно из первых мест по выдаче IT-ипотеки в России. Государственные программы всё еще остаются на первом месте среди всех ипотечных сделок.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Доход#Санкт-Петербург#Рост#Специалисты
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