Большинству жителям Петербурга приходится работать на еду и ипотеку

Издание пишет, что за два года доля горожан в Санкт-Петербурге, которым не хватает денег на основные нужды, увеличилась почти вдвое. Если в 2021 году 24% петербуржцев еле сводили концы с концами, то теперь таких стало 43%. По всей России этот показатель вырос с 25% до 45%.