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Posted 20 ноября 2023, 09:48

Published 20 ноября 2023, 09:48

Modified 20 ноября 2023, 09:53

Updated 20 ноября 2023, 09:53

Большинству жителям Петербурга приходится работать на еду и ипотеку

Большинству жителям Петербурга приходится работать на еду и ипотеку

20 ноября 2023, 09:48
Фото: 1MI.
Половина жителей Санкт-Петербурга (51%) выделяет основной объем своих расходов на покупку продуктов, что на 4 процентных пункта превышает среднероссийский уровень, сообщает 78.ру.

На втором месте по объему затрат находится аренда жилья и/или ипотека, указанная 43% опрошенных. Коммунальные расходы занимают третье место и отмечены каждым четвертым респондентом (24%).

Дополнительно, 17% респондентов тратят значительную часть своей заработной платы на выплату кредитов, 12% — на детей и транспорт и/или автомобиль, 8% — на лечение и лекарства, досуг и отдых, а 5% — на одежду и обувь.

Издание пишет, что за два года доля горожан в Санкт-Петербурге, которым не хватает денег на основные нужды, увеличилась почти вдвое. Если в 2021 году 24% петербуржцев еле сводили концы с концами, то теперь таких стало 43%. По всей России этот показатель вырос с 25% до 45%.

#Илья Протвинов#Общество
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