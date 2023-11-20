Большинству жителям Петербурга приходится работать на еду и ипотеку

Posted 20 ноября 2023, 09:48
Published 20 ноября 2023, 09:48
Modified 20 ноября 2023, 09:53
Updated 20 ноября 2023, 09:53
На втором месте по объему затрат находится аренда жилья и/или ипотека, указанная 43% опрошенных. Коммунальные расходы занимают третье место и отмечены каждым четвертым респондентом (24%).
Дополнительно, 17% респондентов тратят значительную часть своей заработной платы на выплату кредитов, 12% — на детей и транспорт и/или автомобиль, 8% — на лечение и лекарства, досуг и отдых, а 5% — на одежду и обувь.
Издание пишет, что за два года доля горожан в Санкт-Петербурге, которым не хватает денег на основные нужды, увеличилась почти вдвое. Если в 2021 году 24% петербуржцев еле сводили концы с концами, то теперь таких стало 43%. По всей России этот показатель вырос с 25% до 45%.