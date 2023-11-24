Что такое исламская ипотека — условия, ставка и кому дадут

Банки, которые предоставляют ипотечные кредиты, устанавливают свои требования к заемщикам, недвижимости и документам.



В условиях ипотечных программ банки указывают предпочтения по возрасту, стажу работы и доходу.



Возраст заемщика может быть разным. Минимальный составляет от 18 до 21 года, а максимальный обычно ограничивается возрастом до 65 лет. Например, банк может установить максимальный возраст до 75 лет. Максимальный возраст определяется на момент полного погашения кредита. Если заемщик обратился за ипотекой в 45 лет и максимальный возраст — 65, то банк согласится выдать кредит на максимальный срок 20 лет.



Созаемщик обычно не требуется банком, но его участие одобряется. Созаемщиком может стать любой родственник или друг, достигший совершеннолетия. Если не заключен брачный контракт, супруг или супруга автоматически становятся созаемщиками по закону.



Требуется определенный трудовой стаж. Существуют требования к минимальному сроку работы на одном месте и общему трудовому стажу. Обычно необходимо отработать на одном месте 3-4 месяца, а общий трудовой стаж должен быть в пределах 6-12 месяцев.