Что такое исламская ипотека — условия, ставка и кому дадут

Posted 24 ноября 2023, 17:32
Published 24 ноября 2023, 17:32
Modified 24 ноября 2023, 17:34
Updated 24 ноября 2023, 17:34
В рамках этого продукта, условия финансирования указываются в договоре купли-продажи недвижимости с учетом наценки, в рассрочку и без процентной ставки.
«Ипотека Мурабаха» позволяет получить кредит на сумму от 300 000 до 100 000 000 рублей на срок до 20 лет, а первоначальный взнос должен составить от 30%. Продукт имеет сертификат Шариатского консультационного совета.
В Сбербанке рассказали, что компания предлагаем всем клиентам новый продукт «Ипотека Мурабаха», который позволяет покупать жилье в соответствии с принципами исламского финансирования. При этом, этот продукт будет доступен для всех граждан РФ, независимо от их религиозных убеждений, что делает ее привлекательной для широкого круга клиентов.
Данный ипотечный продукт будет доступен в пилотном режиме в двух регионах России: Башкортостан (на первичном и вторичном рынках жилья) и Дагестане (только на первичке). Приобрести объекты недвижимости на первичном рынке можно будет только у застройщиков, которые прошли аккредитацию в Сбербанке и используют эскроу-счета.
Исламский банкинг, который базируется на соблюдении религиозных правил, отличается от обычного банковского дела. Здесь запрещено брать деньги взаймы под проценты и выдавать такие займы. Вместо этого предлагаются альтернативные финансовые инструменты.
Один из таких инструментов — рассрочка, когда клиент может пользоваться товаром или услугой, не выплачивая полную стоимость сразу, а постепенно, в течение определенного периода времени. Это позволяет людям покупать необходимое без ощутимых финансовых обязательств.
По данным РБК, планируется разрешить применение материнского капитала для приобретения жилой недвижимости, согласно принципам исламского банковского дела.
Начиная с 1 февраля 2023 года, в России была произведена индексация материнского капитала. Его сумма составляет ₽586,9 тыс. на первого ребенка и ₽775,6 тыс. — на второго. Если родители уже получали материнский капитал для своего первого ребенка, то размер выплаты на второго будет составлять 189,5 тыс. рублей.
Один из популярных способов использования государственной поддержки по-прежнему остается улучшение жилищных условий и оплата ипотеки.
Банки, которые предоставляют ипотечные кредиты, устанавливают свои требования к заемщикам, недвижимости и документам.
В условиях ипотечных программ банки указывают предпочтения по возрасту, стажу работы и доходу.
Возраст заемщика может быть разным. Минимальный составляет от 18 до 21 года, а максимальный обычно ограничивается возрастом до 65 лет. Например, банк может установить максимальный возраст до 75 лет. Максимальный возраст определяется на момент полного погашения кредита. Если заемщик обратился за ипотекой в 45 лет и максимальный возраст — 65, то банк согласится выдать кредит на максимальный срок 20 лет.
Созаемщик обычно не требуется банком, но его участие одобряется. Созаемщиком может стать любой родственник или друг, достигший совершеннолетия. Если не заключен брачный контракт, супруг или супруга автоматически становятся созаемщиками по закону.
Требуется определенный трудовой стаж. Существуют требования к минимальному сроку работы на одном месте и общему трудовому стажу. Обычно необходимо отработать на одном месте 3-4 месяца, а общий трудовой стаж должен быть в пределах 6-12 месяцев.
Это документы, которые удостоверяют личность и доход человека, планирующего взять кредит. В банк не нужно предоставлять дипломы или свидетельство о рождении.
Документы, которые определяют финансовое положение заемщика, — это бумаги, которые подтверждают наличие другого ценного имущества: загородный дом, автомобиль, ценные бумаги — или источник доходов. Если заемщик работает и еще зарабатывает где-то, дополнительный доход может быть подтвержден приказом о временной работе или договором гражданско-правового характера.