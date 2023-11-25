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Posted 25 ноября 2023, 09:29

Published 25 ноября 2023, 09:29

Modified 25 ноября 2023, 09:35

Updated 25 ноября 2023, 09:35

Стало известно, сдадут ли вовремя новые станции метро в Петербурге

Стало известно, сдадут ли вовремя новые станции метро в Петербурге

25 ноября 2023, 09:29
Фото: 1MI.
В отношении сроков ввода станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге появилась новая информация, сообщает «Федерал Пресс».

Сначала сообщили о возможном перераспределении финансирования с 2024 года на 2025 год, но теперь информацию опровергли. Представители власти объяснили, что произошло не перераспределение, а увеличение суммы финансирования из-за удорожания объекта. Увеличенная сумма будет рассмотрена на 2025 год.

«Строительство данных станций запланировано к окончанию в 2024 году. Не планируется переносить работы на следующий год, но деньги для подрядчика могут быть переданы с некоторой задержкой», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Общество#2024 год#Санкт-Петербург
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