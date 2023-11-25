Стало известно, сдадут ли вовремя новые станции метро в Петербурге

Сначала сообщили о возможном перераспределении финансирования с 2024 года на 2025 год, но теперь информацию опровергли. Представители власти объяснили, что произошло не перераспределение, а увеличение суммы финансирования из-за удорожания объекта. Увеличенная сумма будет рассмотрена на 2025 год.



«Строительство данных станций запланировано к окончанию в 2024 году. Не планируется переносить работы на следующий год, но деньги для подрядчика могут быть переданы с некоторой задержкой», — сказано в сообщении.