Стало известно, сдадут ли вовремя новые станции метро в Петербурге

Posted 25 ноября 2023, 09:29
Published 25 ноября 2023, 09:29
Modified 25 ноября 2023, 09:35
Updated 25 ноября 2023, 09:35
Сначала сообщили о возможном перераспределении финансирования с 2024 года на 2025 год, но теперь информацию опровергли. Представители власти объяснили, что произошло не перераспределение, а увеличение суммы финансирования из-за удорожания объекта. Увеличенная сумма будет рассмотрена на 2025 год.
«Строительство данных станций запланировано к окончанию в 2024 году. Не планируется переносить работы на следующий год, но деньги для подрядчика могут быть переданы с некоторой задержкой», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, какие станции метро могут построить в Петербурге до 2030 года. Материал на эту тему читайте по ссылке.