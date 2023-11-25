Стало известно, чем застроят береговую линию Финского залива в Петербурге

Ранее эти территории предназначались для строительства жилых зданий. Вместо этого здесь планируется построить школу, три детских сада, спортивно-оздоровительный комплекс и культурно-развлекательный центр. Все эти объекты будут включены в адресную инвестиционную программу.



«Мы не собираемся заселять эту территорию жилыми домами. Это правильное и разумное решение. С 2025 года мы переходим на приоритетное строительство социальных объектов. До этого времени мы устраняем имеющийся дефицит. Работы пройдут за счет бюджетных средств», — подчеркнул губернатор.



Кроме того, он поручил ускорить строительство уже запланированных объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, на территории МФК «Балтийская Жемчужина».





