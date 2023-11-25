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Posted 25 ноября 2023, 13:19

Published 25 ноября 2023, 13:19

Modified 25 ноября 2023, 13:27

Updated 25 ноября 2023, 13:27

В «Балтийской жемчужине» Петербурга построят социальные объекты

Стало известно, чем застроят береговую линию Финского залива в Петербурге

25 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI.

В «Балтийской жемчужине» Петербурга построят социальные объекты

В Санкт-Петербурге изменят назначение территории вдоль береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова, сообщили в администрации города.

Ранее эти территории предназначались для строительства жилых зданий. Вместо этого здесь планируется построить школу, три детских сада, спортивно-оздоровительный комплекс и культурно-развлекательный центр. Все эти объекты будут включены в адресную инвестиционную программу.

«Мы не собираемся заселять эту территорию жилыми домами. Это правильное и разумное решение. С 2025 года мы переходим на приоритетное строительство социальных объектов. До этого времени мы устраняем имеющийся дефицит. Работы пройдут за счет бюджетных средств», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, он поручил ускорить строительство уже запланированных объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, на территории МФК «Балтийская Жемчужина».


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#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Финский залив#Дефицит#Школа#Детский сад
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