Два жилых квартала построят близи Всеволожска в Ленинградской области

Общая площадь квартир составит более 300 тысяч квадратных метров, а встроенных и пристроенных помещений — свыше 15 тысяч квадратных метров.



В то же время, продавца земельного участка компания не назвала. Предполагается, что общие инвестиции в проект составят около 42 миллиардов рублей.