Два жилых квартала построят близи Всеволожска в Ленинградской области

Posted 25 ноября 2023, 07:36
Published 25 ноября 2023, 07:36
Modified 25 ноября 2023, 07:44
Updated 25 ноября 2023, 07:44
Фирма DVA Group приобрела земельный участок размером 61,3 гектара на востоке Ленобласти. Он находится в деревне Кальтино Всеволожского района.
Здесь должны появиться два жилых квартала средней высоты (от 4 до 8 этажей), стоянки для автомобилей, школы и детские сады.
Общая площадь квартир составит более 300 тысяч квадратных метров, а встроенных и пристроенных помещений — свыше 15 тысяч квадратных метров.
В то же время, продавца земельного участка компания не назвала. Предполагается, что общие инвестиции в проект составят около 42 миллиардов рублей.
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