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Posted 25 ноября 2023, 07:36

Published 25 ноября 2023, 07:36

Modified 25 ноября 2023, 07:44

Updated 25 ноября 2023, 07:44

Два жилых квартала построят близи Всеволожска в Ленинградской области

Два жилых квартала построят близи Всеволожска в Ленинградской области

25 ноября 2023, 07:36
Фото: Midjourney.
Новые жилые кварталы могут появиться близи Всеволожска Ленинградской области, сообщает издание Novostroy.

Фирма DVA Group приобрела земельный участок размером 61,3 гектара на востоке Ленобласти. Он находится в деревне Кальтино Всеволожского района.

Здесь должны появиться два жилых квартала средней высоты (от 4 до 8 этажей), стоянки для автомобилей, школы и детские сады.

Общая площадь квартир составит более 300 тысяч квадратных метров, а встроенных и пристроенных помещений — свыше 15 тысяч квадратных метров.

В то же время, продавца земельного участка компания не назвала. Предполагается, что общие инвестиции в проект составят около 42 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, как могут застроить территорию «Ленэкспо» в Петербурге.

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#Илья Протвинов#Общество#Ленинградская область#Инвестиции#Всеволожск#Жилой квартал#Земельный участок#DVA Group#Деревня Кальтино#Автомобильная стоянка#Школа#Детский сад#Площадь квартир#Встроенные помещения
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