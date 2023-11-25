Стало известно, как могут застроить территорию «Ленэкспо» в Петербурге

Posted 25 ноября 2023, 07:26
Published 25 ноября 2023, 07:26
Modified 25 ноября 2023, 07:33
Updated 25 ноября 2023, 07:33
Идею строительства жилья на этом месте уже давно объявили петербуржцам. Однако такие проекты часто подвергаются изменениям из-за отсутствия единого мнения среди членов Градсовета. Некоторые вопросы, например, перемещение ранее снесенных исторических зданий на 10 метров, вызывают споры. Подробности нового проекта обсуждались 22 ноября, в третий раз за последние два года.
Одним из вариантов рассматривалось воссоздания сталинского здания опытной станции со шпилем. Оно было построено в 1949 году, используя элементы ранее существовавшей дореволюционной постройки.
Здание не было официально признано памятником, члены Градсовета настаивали на его сохранении. Однако в марте 2022 года оно все же было снесено.