Это может быть опасно: стало известно, кому нельзя есть тыкву

«Но следует воздерживаться от тыквы в период обострения желудочно-кишечных заболеваний, таких как острый гастрит, колит, язвенная болезнь, панкреатит, а также при отравлениях. Обычно в этих случаях не только тыква является нежелательной, но и любые овощи в целом», — уточнила эксперт.