Это может быть опасно: стало известно, кому нельзя есть тыкву

Posted 18 ноября 2023, 10:26
Published 18 ноября 2023, 10:26
Modified 18 ноября 2023, 10:33
Updated 18 ноября 2023, 10:33
Она рассказала радио Sputnik, что ежедневное употребление тыквы благоприятно для здоровья. По ее словам, она является ценным продуктом, способствующим детоксикации организма. Тыква богата каротиноидами, которые полезны для глаз и кожи, а ее семечки обладают антигельминтными свойствами, добавила врач.
«Но следует воздерживаться от тыквы в период обострения желудочно-кишечных заболеваний, таких как острый гастрит, колит, язвенная болезнь, панкреатит, а также при отравлениях. Обычно в этих случаях не только тыква является нежелательной, но и любые овощи в целом», — уточнила эксперт.
Она также подчеркнула, что тыква обладает желчегонным эффектом.
«Людям с слабым кишечником следует избегать чрезмерного потребления тыквы, поскольку это может привести к диарее», — сообщила собеседница.