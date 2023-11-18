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Posted 18 ноября 2023, 10:26

Published 18 ноября 2023, 10:26

Modified 18 ноября 2023, 10:33

Updated 18 ноября 2023, 10:33

Диетолог Перевалова рассказала, чем вредна тыква

Это может быть опасно: стало известно, кому нельзя есть тыкву

18 ноября 2023, 10:26
Фото: 1MI.

Диетолог Перевалова рассказала, чем вредна тыква

При определенных заболеваниях стоит воздержаться от употребления тыквы, предупредила диетолог Ольга Перевалова.

Она рассказала радио Sputnik, что ежедневное употребление тыквы благоприятно для здоровья. По ее словам, она является ценным продуктом, способствующим детоксикации организма. Тыква богата каротиноидами, которые полезны для глаз и кожи, а ее семечки обладают антигельминтными свойствами, добавила врач.

«Но следует воздерживаться от тыквы в период обострения желудочно-кишечных заболеваний, таких как острый гастрит, колит, язвенная болезнь, панкреатит, а также при отравлениях. Обычно в этих случаях не только тыква является нежелательной, но и любые овощи в целом», — уточнила эксперт.

Она также подчеркнула, что тыква обладает желчегонным эффектом.

«Людям с слабым кишечником следует избегать чрезмерного потребления тыквы, поскольку это может привести к диарее», — сообщила собеседница.

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#Илья Протвинов#Общество
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