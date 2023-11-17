Водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка на переходе в Петербурге

Posted 17 ноября 2023, 09:20
Published 17 ноября 2023, 09:20
Modified 17 ноября 2023, 09:23
Updated 17 ноября 2023, 09:23
По данным издания, 10-летний мальчик пострадал, переходя дорогу по пешеходному переходу. Он и автолюбитель двигались при включенном зеленом свете светофора.
Водитель из Узбекистана, управлявший автомобилем Daewoo Nexia, поворачивая направо на разрешающий сигнал светофора, сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате ребенка с различными травмами доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В связи с происшествием проводится проверка.
Водитель «Дэу» в течение 2023 года ранее не привлекался за нарушения ПДД. Также отмечается, что автомобиль не находится в его собственности.