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Posted 17 ноября 2023, 09:20

Published 17 ноября 2023, 09:20

Modified 17 ноября 2023, 09:23

Updated 17 ноября 2023, 09:23

Водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка на переходе в Петербурге

Водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка на переходе в Петербурге

17 ноября 2023, 09:20
Фото: 1MI.
Инцидент с участием иностранного водителя, управляющего автомобилем «Дэу», произошел на Бабушкина в Невском районе Петербурга днем 16 ноября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 10-летний мальчик пострадал, переходя дорогу по пешеходному переходу. Он и автолюбитель двигались при включенном зеленом свете светофора.

Водитель из Узбекистана, управлявший автомобилем Daewoo Nexia, поворачивая направо на разрешающий сигнал светофора, сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

В результате ребенка с различными травмами доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В связи с происшествием проводится проверка.

Водитель «Дэу» в течение 2023 года ранее не привлекался за нарушения ПДД. Также отмечается, что автомобиль не находится в его собственности.

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#Илья Протвинов#Происшествия
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