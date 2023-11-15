В ДТП под Екатеринбургом погибла супруга блогера Александра Лещева

Posted 15 ноября 2023, 07:47
Published 15 ноября 2023, 07:47
Modified 15 ноября 2023, 07:49
Updated 15 ноября 2023, 07:49
Издание сообщило, что мужчина решил отправить свою супругу Викторию в поездку на автобусе, полагая, что это будет более безопасным для нее. Однако транспорт попал в аварию, в которой погибли два человека.
«Лещев поделился своим горем в социальных сетях. У него есть дочь, которая теперь осталась без матери», — говорится в публикации.
Напомним, что ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, с участием автобуса и грузовика. В результате столкновения два человека погибли, а еще несколько получили травмы. Движение на данном участке было временно ограничено.
Что стало причиной ДТП, пока не раскрывается.