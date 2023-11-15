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Posted 15 ноября 2023, 07:47

Published 15 ноября 2023, 07:47

Modified 15 ноября 2023, 07:49

Updated 15 ноября 2023, 07:49

В ДТП под Екатеринбургом погибла супруга блогера Александра Лещева

В ДТП под Екатеринбургом погибла супруга блогера Александра Лещева

15 ноября 2023, 07:47
Фото: 1MI.
В результате аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов погибла жена известного блогера Александра Лещева, пишет Ura.ру.

Издание сообщило, что мужчина решил отправить свою супругу Викторию в поездку на автобусе, полагая, что это будет более безопасным для нее. Однако транспорт попал в аварию, в которой погибли два человека.

«Лещев поделился своим горем в социальных сетях. У него есть дочь, которая теперь осталась без матери», — говорится в публикации.

Напомним, что ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, с участием автобуса и грузовика. В результате столкновения два человека погибли, а еще несколько получили травмы. Движение на данном участке было временно ограничено.

Что стало причиной ДТП, пока не раскрывается.

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#Илья Протвинов#Транспорт#ДТП#Происшествия#Социальные сети#Блогер#Ограничение
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