В ДТП под Екатеринбургом погибла супруга блогера Александра Лещева

Издание сообщило, что мужчина решил отправить свою супругу Викторию в поездку на автобусе, полагая, что это будет более безопасным для нее. Однако транспорт попал в аварию, в которой погибли два человека.



«Лещев поделился своим горем в социальных сетях. У него есть дочь, которая теперь осталась без матери», — говорится в публикации.



Напомним, что ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, с участием автобуса и грузовика. В результате столкновения два человека погибли, а еще несколько получили травмы. Движение на данном участке было временно ограничено.