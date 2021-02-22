Сергей Лазарев поцеловал Лорак в гримерке

Певица Каролина Куек, больше известная отечественному слушателю под псевдонимом Ани Лорак, опубликовала недавнее видео из гримерки. В рамках этого ролика она поделилась впечатлениями от участия в одном шоу, где они выступали совместно с Сергеем Лазаревым. Сама певица скромно признала, что она «немного спела, немного поговорила», ну а Лазарев поспешил заметить, что звезда задрала высокую планку последующих выступлений, и просто «разнесла всех вокально». Та же скромно добавила, что просто исполняла свою работу.