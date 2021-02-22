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Posted 22 февраля 2021, 11:28

Published 22 февраля 2021, 11:28

Modified 15 сентября 2022, 22:05

Updated 15 сентября 2022, 22:05

Сергей Лазарев поцеловал Лорак в гримерке

22 февраля 2021, 11:28
Ани Лорак поделилась видео, на котором они с Лазаревым обмениваются поцелуями.

Певица Каролина Куек, больше известная отечественному слушателю под псевдонимом Ани Лорак, опубликовала недавнее видео из гримерки. В рамках этого ролика она поделилась впечатлениями от участия в одном шоу, где они выступали совместно с Сергеем Лазаревым. Сама певица скромно признала, что она «немного спела, немного поговорила», ну а Лазарев поспешил заметить, что звезда задрала высокую планку последующих выступлений, и просто «разнесла всех вокально». Та же скромно добавила, что просто исполняла свою работу.

«Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга», — заметила Лорак в подписи к посту.

Фанаты же обратили внимание, как держатся в кадре Сергей и Каролина. Они нежно обнимают друг друга и явно флиртуют. А в заключение ролика звезды и вовсе обмениваются поцелуями. Многие подписчики Лорак заметили, что их поведения выходит за рамки дружеских, и посоветовали не затягивать со свадьбой – у овнов и весов хорошая совместимость. Значительная доля пользователей соцсети добавили, что двое исполнителей отлично подходят друг другу, о чем говорит их давняя и теплая дружба.

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