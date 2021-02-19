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Posted 18 февраля 2021, 21:45

Published 18 февраля 2021, 21:45

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Сергей Лазарев прокомментировал слухи о его романе с напарником по группе SMASH!

18 февраля 2021, 21:45
«Я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!» - Лазарев высказался на тему слухов о его ориентации.

Не так давно в СМИ утекли фотографии с отпуска Лазарева на Бали – там певца и участника песенного конкурса «Евровидение» заметили в компании Влада Топалова, его бывшего коллеги по коллективу SMASH!

Напомним, что на пике своей известности дуэт Лазарева и Топалова распался, и двое певцов с большим скандалом перестали общаться. Однако спустя долгие годы (в скором времени со дня создания группы исполнится 20 лет) Сергей и Влад примирились, и снова начали общаться:

«Мы понимаем, что потерять близкого друга очень легко, а восстановить отношения, тем более, найти родного человека в наше время не так просто. Все обиды, которые были, давно позади», - цитирует Лазарева «Собеседник».

Фанаты обратили внимание, что Лазарев стал много времени проводить вместе с бывшим коллегой. Они предположили, что причина этому – далеко не подготовка к сюрпризу, который они обещали ценителям творчества "SMASH!" Интернет-пользователи уверены, что у двух звезд завязался роман, и об этом начали активно писать в соцсетях и СМИ,

Сам Лазарев спокойно отреагировал на очередные слухи о его сексуальной ориентации (напомним, артисту неоднократно приписывали роман с другим певцом. Алексом Малиновским, с которым певец неоднократно уезжал в путешествия). По словам Сергея, он старается не обращать внимания на кричащие заголовки с его именем и на «срывающие покровы» статьи в СМИ. Как отмечает артист, все слухи, которые тиражируются о его жизни – «новости одного дня», и напирает на то, что «своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как хочет».

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#Общество#Новости
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