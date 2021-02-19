Сергей Лазарев прокомментировал слухи о его романе с напарником по группе SMASH!

Сам Лазарев спокойно отреагировал на очередные слухи о его сексуальной ориентации (напомним, артисту неоднократно приписывали роман с другим певцом. Алексом Малиновским, с которым певец неоднократно уезжал в путешествия). По словам Сергея, он старается не обращать внимания на кричащие заголовки с его именем и на «срывающие покровы» статьи в СМИ. Как отмечает артист, все слухи, которые тиражируются о его жизни – «новости одного дня», и напирает на то, что «своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как хочет».