Как ухаживать за малиной на участке осенью — рекомендуют опытные садоводы

Posted 11 сентября, 11:21
Published 11 сентября, 11:21
Modified 11 сентября, 11:22
Updated 11 сентября, 11:22
Осенью кусты малины на даче нужно обрезать. В первую очередь удаляются двухлетние побеги, которые становятся сухими и отмирают сами по себе. Вырезать их рекомендуется на уровне немного ниже почвы, при этом оставлять на стволе пеньки не следует, в противном случае это приведет к размножению вредителей и гибели малины.
Каждый год на кустах малины появляется молодая поросль, которая не приносит растению никакой пользы. Напротив, она забирает у него жизненные силы, формирует тень. Так что и эти побеги тоже нужно удалять. Кроме того, зимой они промерзают в первую очередь. Если на кустах есть побеги, которые уже успели поразить вредители, их также желательно удалить.
Обрезку малины можно проводить в течение сентября и октября. Желательно планировать эту процедуру на солнечный день, поскольку под дождем обрезка может не принести кусту пользы — под воздействием влаги побеги начнут гнить. Температура воздуха должна быть устойчиво низкой.
Если вы обрезали малину осенью правильно, то уже следующей весной она пойдет в активный рост, а это потребует полноценного питания. Так что осенью стоит позаботиться и о подкормке. В сентябре это может быть суперфосфат, а ближе к ноябрю подкормить кусты можно компостом или перегноем. Такая подкормка защитить корни куста от низких температур зимой, даже если почва начнет промерзать.
Специальных правил ухода за малиной разных сортов нет, однако есть рекомендации. К примеру, если у вас на участке растет ремонтантная малина, то обрезать ее лучше попозже — ближе к ноябрю. Это обусловлено тем, что такие кусты дают урожай вплоть до октября.
Опытные садоводы осенью часто подвязывают побеги на кустах малины и стараются пригибать их к зиме, для чего можно использовать так называемую шпалерную подвязку.
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