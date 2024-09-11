Как ухаживать за малиной на участке осенью — рекомендуют опытные садоводы

Каждый год на кустах малины появляется молодая поросль, которая не приносит растению никакой пользы. Напротив, она забирает у него жизненные силы, формирует тень. Так что и эти побеги тоже нужно удалять. Кроме того, зимой они промерзают в первую очередь. Если на кустах есть побеги, которые уже успели поразить вредители, их также желательно удалить.