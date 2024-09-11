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Posted 11 сентября, 11:21

Published 11 сентября, 11:21

Modified 11 сентября, 11:22

Updated 11 сентября, 11:22

Как ухаживать за малиной на участке осенью — рекомендуют опытные садоводы

Как ухаживать за малиной на участке осенью — рекомендуют опытные садоводы

11 сентября 2024, 11:21
Фото: 1MI
Осень — время наводить порядок на дачном участке и готовить его к зимовке. Рассказываем, какого ухода в сентябре, октябре и в ноябре требуют кусты малины.

Обрезка

Осенью кусты малины на даче нужно обрезать. В первую очередь удаляются двухлетние побеги, которые становятся сухими и отмирают сами по себе. Вырезать их рекомендуется на уровне немного ниже почвы, при этом оставлять на стволе пеньки не следует, в противном случае это приведет к размножению вредителей и гибели малины.

Каждый год на кустах малины появляется молодая поросль, которая не приносит растению никакой пользы. Напротив, она забирает у него жизненные силы, формирует тень. Так что и эти побеги тоже нужно удалять. Кроме того, зимой они промерзают в первую очередь. Если на кустах есть побеги, которые уже успели поразить вредители, их также желательно удалить.

Обрезку малины можно проводить в течение сентября и октября. Желательно планировать эту процедуру на солнечный день, поскольку под дождем обрезка может не принести кусту пользы — под воздействием влаги побеги начнут гнить. Температура воздуха должна быть устойчиво низкой.

Фото: 1MI

Подкормка

Если вы обрезали малину осенью правильно, то уже следующей весной она пойдет в активный рост, а это потребует полноценного питания. Так что осенью стоит позаботиться и о подкормке. В сентябре это может быть суперфосфат, а ближе к ноябрю подкормить кусты можно компостом или перегноем. Такая подкормка защитить корни куста от низких температур зимой, даже если почва начнет промерзать.

Фото: 1MI

Как ухаживать за ремонтантной малиной осенью

Специальных правил ухода за малиной разных сортов нет, однако есть рекомендации. К примеру, если у вас на участке растет ремонтантная малина, то обрезать ее лучше попозже — ближе к ноябрю. Это обусловлено тем, что такие кусты дают урожай вплоть до октября.

Опытные садоводы осенью часто подвязывают побеги на кустах малины и стараются пригибать их к зиме, для чего можно использовать так называемую шпалерную подвязку.

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#Мария Казак#Растения#Дом и сад#Дачники
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