Житель Нидерландов прислал себя в посылке бывшей девушке

В ходе допроса он заявил, что отправка посылки была «единственным способом вернуть свои вещи», утверждая, что после расставания девушка не пускала его в дом. При этом выяснилось, что он отправлял ей много электронных сообщений и даже создал аккаунт в соцсети от её имени.