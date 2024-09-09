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Posted 9 сентября, 20:39

Published 9 сентября, 20:39

Modified 9 сентября, 20:42

Updated 9 сентября, 20:42

Житель Нидерландов прислал себя в посылке бывшей девушке

Житель Нидерландов прислал себя в посылке бывшей девушке

9 сентября 2024, 20:39
Фото: freepik.com
В Нидерландах произошла история, которая могла быть смешной, если бы не её печальный финал. 33-летнему мужчине придется отбывать тюремное наказание за то, что он прибыл внутри посылки по адресу своей бывшей возлюбленной.

Этот поступок он совершил в конце весны, на фоне тяжелого расставания. Мужчина заказал курьерскую доставку крупногабаритной посылке, залез в коробку, после чего был доставлен по нужному адресу. Об этом рассказывает Общественная служба новостей со ссылкой на Dutch News.

Как позднее рассказала потерпевшая, её бывший неожиданно выпрыгнул из коробки с огнестрельным оружием, после чего забрал ключи от её дома и скрылся. Девушка установила видеокамеру, которая записала три случая его проникновения в её жилище. В одном из случаев он установил GPS-трекер на кухне. Потерпевшая передала полиции видеозаписи, после чего мужчину задержали.

В ходе допроса он заявил, что отправка посылки была «единственным способом вернуть свои вещи», утверждая, что после расставания девушка не пускала его в дом. При этом выяснилось, что он отправлял ей много электронных сообщений и даже создал аккаунт в соцсети от её имени.

Хотя оружие, с которым он выпрыгнул из коробки, не было обнаружено, мужчину признали виновным попытках преследования девушки и в незаконном проникновении и. Его осудили к 4 месяцам тюремного заключения и запретили приближаться к потерпевшей в течение трёх лет.

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#Марина Колодкина#Общество#Происшествия#Отношения
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