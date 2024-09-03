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Posted 3 сентября, 18:28

Published 3 сентября, 18:28

Modified 3 сентября, 18:36

Updated 3 сентября, 18:36

Как ужиться со Стрельцом

Как ужиться со Стрельцом

3 сентября 2024, 18:28
Фото: Изображение Midjourney
Если вы связали свою судьбу со Стрельцом и пока еще не пожалели, берите на заметку эти десять советов, чтобы совместная жизнь не была похожа на поле битвы.
  1. У Стрельца всегда должна быть цель, иначе он теряет смысл жизни. Если у него нет трудности, которую он будет преодолевать, он может начать «грызть» близких. Направьте его энергию в мирное русло: может, нужно поставить на место управляющую компанию или возглавить местное волонтерское движение.
  2. Хвалите своего Стрельца и показывайте, что его сегодняшняя цель очень важна для всего человечества.
  3. Если Ваш Стрелец не в настроении, лучше с ним не спорить: пусть выпустит пар. Чтобы пар не попал на вас, лучше отойти в сторону.
  4. Не врите Стрельцу. Если он хотя бы раз уличит вас во лжи, пощады не ждите. Как и хорошего отношения.
  5. Стрелец и сам никогда не врёт. Но есть и обратная сторона казалось бы важного качества: он говорит слишком много правды. Даже там, где этого не ждут. Если вам это не подходит, нужно либо смириться, либо попрощаться.
  6. Стрелец в гневе может наговорить лишнего. Если вас ранили его слова, обязательно поговорите об этом. Но, скорее всего, он пожалеет о них сразу же и извинится первым.
  7. Сидеть в четырех стенах — не для Стрельца. Он любит движение, путешествия. Если вы — домосед, скорее всего, вам будет сложно со Стрельцом.
  8. Стрелец обычно сам занимается спортом и ждет того же от партнера. Если свое свободное время вы обычно проводите за едой и сериалами, это может стать поводом для конфликтов.
  9. Стрельцы любят общение. У них обычно много друзей и широкий круг знакомых. Они гостеприимны. Если вас не устраивают гости в вашем доме, не связывайтесь со Стрельцами.
  10. Не стоит ревновать Стрельцов: они не перейдут рамки дозволенного, если, конечно, между вами все хорошо. А если уж возникнут другие чувства, они не будут играть на два фронта и сразу расскажут обо всем.
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#Марина Колодкина#Общество#Гороскоп#Отношения
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