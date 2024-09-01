Ученые разработали новый лазер HIFU для устранения морщин и подтяжки кожи

Posted 1 сентября, 10:56
Published 1 сентября, 10:56
Modified 1 сентября, 10:58
Updated 1 сентября, 10:58
HIFU — это высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, представляет собой неинвазивную косметическую процедуру, которая в последние годы приобрела популярность благодаря своей способности подтягивать кожу без хирургического вмешательства.
Как именно работает эта технология и что делает ее эффективным средством против старения — рассмотрим подробнее.
Врач-дерматолог Гита Мехра Фазалбхой рассказала о новой безоперационной технологии подтяжки кожи:
«HIFU использует сфокусированную энергию ультразвука для воздействия на более глубокие слои кожи и ткани. В отличие от традиционного ультразвука, в котором используются волны более низкой интенсивности, устройства HIFU излучают ультразвуковые волны высокой интенсивности, которые могут проникать через кожу и достигать основного слоя, известного как SMAS (поверхностная мышечно-апоневротическая система)».
Когда волны HIFU достигают SMA, они создают целенаправленное тепловое и механическое воздействие, стимулирующее естественную реакцию организма на заживление. В частности, сфокусированная энергия ультразвука вызывает микроповреждения в более глубоких слоях кожи, что, в свою очередь, запускает выработку новых волокон коллагена и эластина, которые приводят к постепенному подтягиванию кожи в течение следующих недель.
По словам доктора Гиты Мехры Фазалбхой такие видимые признаки старения, как морщины и дряблость, начинают уменьшаться. Преимуществом такой процедуры являются неинвазивность, минимальное время для восстановления и долговременные результаты.
Доктор также отметила, что в аппарате, работающем на лазере HIFU также используется технология для достижения эффекта осветления кожи и уменьшения жировых отложений в дополнение к эффекту безоперационного лифтинга и подтяжки. Он способствует уменьшению двойного подбородка и мешков под глазами. Например, картридж глубиной 1,5 мм улучшает текстуру и тон кожи, 3 мм используется для выработки коллагена, а 4,5 мм помогают подтянуть и придать форму подбородку.
После процедуры HIFU можно почувствовать некоторое покраснение или болезненность в обработанной области, но обычно это проходит в течение нескольких часов. Для видимых результатов потребуется время, которые обычно видны по истечении 2-3 месяцев.
Помимо неинвазивного действия, доктор Гита Мехра Фазалбхой подчеркнула, что HIFU обладает рядом других преимуществ, которые делают его лучшим средством против старения:
В целом, HIFU обеспечивает уникальный способ борьбы с видимыми признаками старения без рисков и реабилитационного периода, связанных с хирургическими процедурами. Используя мощь сфокусированного ультразвука, эта инновационная технология позволяет добиться более молодого внешнего вида изнутри.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14