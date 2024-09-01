Ученые разработали новый лазер HIFU для устранения морщин и подтяжки кожи

Доктор также отметила, что в аппарате, работающем на лазере HIFU также используется технология для достижения эффекта осветления кожи и уменьшения жировых отложений в дополнение к эффекту безоперационного лифтинга и подтяжки. Он способствует уменьшению двойного подбородка и мешков под глазами. Например, картридж глубиной 1,5 мм улучшает текстуру и тон кожи, 3 мм используется для выработки коллагена, а 4,5 мм помогают подтянуть и придать форму подбородку.