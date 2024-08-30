Тебя никогда не повысят на работе, если ты допускаешь эти ошибки

Мало опыта Ты слишком прямолинеен Ты не чувствуешь дистанцию Ты не умеешь себя презентовать Ты не горишь работой

Ты лучший специалист в своем деле, коллеги обращаются к тебе за помощью, но повышения всё нет и нет? Не спеши обвинять руководство. Возможно, именно ты что-то делаешь не так.