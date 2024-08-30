Тебя никогда не повысят на работе, если ты допускаешь эти ошибки

Posted 30 августа, 09:12
Published 30 августа, 09:12
Modified 10 сентября, 06:31
Updated 10 сентября, 06:31
Это самая очевидная причина, из-за которой нет повышения по карьерной лестнице. Иногда нам кажется, что мы достойней других и наши навыки и умения гораздо лучше.
Попробуй трезво оценить себя со стороны и сравнить с коллегой, которому удалось добиться повышения. Возможно, он лучше выполняет рабочие функции и умеет находить общий язык с руководством и коллегами.
Не копи обиды и не завидуй. Лучше пройди курсы повышения квалификации и наладь отношения с коллегами.
Честность и открытость — это, конечно, хорошо, но и дипломатичность никто не отменял. Если ты резко высказываешься в сторону коллег или партнеров, то тебе никогда не добиться успеха в карьере.
Против тебя также может сработать излишняя откровенность. Нельзя посвящать коллег и сотрудников в свои личные проблемы. Привычка жаловаться не понравится начальству. Зачем повышать в должности человека, который, например, боится водить машину или которому не с кем оставить детей?
Обдумай свою линию поведения на работе. Чрезмерная стеснительность либо, напротив, навязчивость отталкивает людей.
Любой руководитель и сотрудники ценят общительных и оптимистичных коллег. Конечно, при условии, что они при этом отлично выполняют свою работу.
Попытайся найти золотую середину в общении с коллегами. Замкнутость отталкивает, но и наглость не добавит тебе баллов.
Ты прекрасно знаешь свои слабые и сильные стороны, но не умеешь их преподнести начальству с выгодной стороны. Руководитель и коллеги никогда не догадаются о твоих преимуществах, если ты будешь их скрывать.
Учись презентовать себя у успешных людей: посмотри, например, как ведут свои соцсети топовые менеджеры. И не забывай постоянно улучшать свое портфолио, чтобы показать все свои таланты.
Если ты относишься к работе спустя рукава, то повышения тебе не дождаться. Если ты уходишь от решения сложной задачи, часто опаздываешь, стараешься переложить работу на других, это говорит о твоей безответственности и безынициативности.
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