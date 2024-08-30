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Posted 30 августа, 09:12

Published 30 августа, 09:12

Modified 10 сентября, 06:31

Updated 10 сентября, 06:31

Тебя никогда не повысят на работе, если ты допускаешь эти ошибки

Тебя никогда не повысят на работе, если ты допускаешь эти ошибки

30 августа 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
Тебя никогда не повысят на работе, если ты допускаешь эти ошибки
Ты лучший специалист в своем деле, коллеги обращаются к тебе за помощью, но повышения всё нет и нет? Не спеши обвинять руководство. Возможно, именно ты что-то делаешь не так.

Мало опыта

Это самая очевидная причина, из-за которой нет повышения по карьерной лестнице. Иногда нам кажется, что мы достойней других и наши навыки и умения гораздо лучше.

Попробуй трезво оценить себя со стороны и сравнить с коллегой, которому удалось добиться повышения. Возможно, он лучше выполняет рабочие функции и умеет находить общий язык с руководством и коллегами.

  • Не копи обиды и не завидуй. Лучше пройди курсы повышения квалификации и наладь отношения с коллегами.

Пройди курсы повышения квалификации и наладь отношения с коллегамиПройди курсы повышения квалификации и наладь отношения с коллегами
Пройди курсы повышения квалификации и наладь отношения с коллегами. Фото: Изображение Midjourney

Ты слишком прямолинеен

Честность и открытость — это, конечно, хорошо, но и дипломатичность никто не отменял. Если ты резко высказываешься в сторону коллег или партнеров, то тебе никогда не добиться успеха в карьере.

Против тебя также может сработать излишняя откровенность. Нельзя посвящать коллег и сотрудников в свои личные проблемы. Привычка жаловаться не понравится начальству. Зачем повышать в должности человека, который, например, боится водить машину или которому не с кем оставить детей?

Ты не чувствуешь дистанцию

Обдумай свою линию поведения на работе. Чрезмерная стеснительность либо, напротив, навязчивость отталкивает людей.

Любой руководитель и сотрудники ценят общительных и оптимистичных коллег. Конечно, при условии, что они при этом отлично выполняют свою работу.

  • Попытайся найти золотую середину в общении с коллегами. Замкнутость отталкивает, но и наглость не добавит тебе баллов.

Любой руководитель и сотрудники ценят общительных и оптимистичных коллегЛюбой руководитель и сотрудники ценят общительных и оптимистичных коллег
Любой руководитель и сотрудники ценят общительных и оптимистичных коллег. Фото: Изображение Midjourney

Ты не умеешь себя презентовать

Ты прекрасно знаешь свои слабые и сильные стороны, но не умеешь их преподнести начальству с выгодной стороны. Руководитель и коллеги никогда не догадаются о твоих преимуществах, если ты будешь их скрывать.

  • Учись презентовать себя у успешных людей: посмотри, например, как ведут свои соцсети топовые менеджеры. И не забывай постоянно улучшать свое портфолио, чтобы показать все свои таланты.

Ты не горишь работой

Если ты относишься к работе спустя рукава, то повышения тебе не дождаться. Если ты уходишь от решения сложной задачи, часто опаздываешь, стараешься переложить работу на других, это говорит о твоей безответственности и безынициативности.

5 советов: как соблюсти баланс между работой и личной жизнью
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Карьера#Работа#Повышение
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