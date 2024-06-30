newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня, 17:10

Published 30 июня, 17:10

Modified 10 сентября, 03:03

Updated 10 сентября, 03:03

5 советов: как соблюсти баланс между работой и личной жизнью

5 советов: как соблюсти баланс между работой и личной жизнью

30 июня 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
5 советов: как соблюсти баланс между работой и личной жизнью
Формат удаленной работы стал как никогда актуален. Парадигма «работай там, где живешь» вполне способна размыть границы между служебным и личным. А ведь между этими двумя сферами нужно соблюдать разумный баланс, говорят психологи. И вот как это можно сделать.

Отложите гаджеты

На удаленке мы преимущественно используем в работе электронную почту, мессенджеры, чаты, социальные сети. Очень важно абстрагироваться от всего этого после окончания рабочего дня.

«Начните с того, что запретите себе пользоваться телефонами за обеденным столом, в семейное время, во время встреч с друзьями», — советует доктор философии Кристин Картер.
Очень важно абстрагироваться от всего этого после окончания рабочего дняОчень важно абстрагироваться от всего этого после окончания рабочего дня
Очень важно абстрагироваться от всего этого после окончания рабочего дня. Фото: Изображение Midjourney

Установите границы и предсказуемое время отдыха

Если вы работаете удаленно и поездки в офис больше не отделяют работу от дома, разграничьте эти две сферы рутиной. К примеру, в одно и то же вечернее время вам нужно погулять с собакой, выполнить пробежку, посетить магазин и пр. То есть придумайте занятие, которое позволит закрыть ноутбук.

Если вы работаете удаленно и поездки в офис больше не отделяют работу от дома, разграничьте эти две сферы рутинойЕсли вы работаете удаленно и поездки в офис больше не отделяют работу от дома, разграничьте эти две сферы рутиной
Если вы работаете удаленно и поездки в офис больше не отделяют работу от дома, разграничьте эти две сферы рутиной. Фото: Изображение Midjourney

Находите время для себя в течение рабочего дня

Выделите себе немного времени (всего 10–15 минут) в течение рабочего дня.

«Это может быть отдых на диване, быстрая разминка, прогулка по кварталу, 15 минут медитации или любое другое занятие, которое позволит вам почувствовать себя лучше», — советует психиатр Сэмми Мосс.
Выделите себе немного времени (всего 10–15 минут) в течение рабочего дняВыделите себе немного времени (всего 10–15 минут) в течение рабочего дня
Выделите себе немного времени (всего 10–15 минут) в течение рабочего дня. Фото: Изображение Midjourney

Не путайте гибкий график с доступностью 24/7

Работа в компании, которая допускает гибкий график, означает, что вы можете уйти из офиса в 15:00 на прием к врачу при условии, что доработаете из дома. Но это не значит, что вы должны быть доступны всю ночь напролет. Установите временные границы своей деятельности и придерживайтесь их.

Установите временные границы своей деятельности и придерживайтесь ихУстановите временные границы своей деятельности и придерживайтесь их
Установите временные границы своей деятельности и придерживайтесь их. Фото: Изображение Midjourney

Донесите до руководства свою позицию

Работодатели несут ответственность за рациональное использование человеческих ресурсов. Важно донести это до руководства, если оно вдруг об этом забыло. Всем хочется окружать себя ценными и эффективными кадрами, но для этого важно помнить о соблюдении личных границ.

Работодатели несут ответственность за рациональное использование человеческих ресурсов, важно донести это до руководстваРаботодатели несут ответственность за рациональное использование человеческих ресурсов, важно донести это до руководства
Работодатели несут ответственность за рациональное использование человеческих ресурсов, важно донести это до руководства. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Общество#Работа#Семья#Отдых#Все материалы авторов#Жизнь#Психология
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика