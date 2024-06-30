5 советов: как соблюсти баланс между работой и личной жизнью

Posted 30 июня, 17:10
Published 30 июня, 17:10
Modified 10 сентября, 03:03
Updated 10 сентября, 03:03
На удаленке мы преимущественно используем в работе электронную почту, мессенджеры, чаты, социальные сети. Очень важно абстрагироваться от всего этого после окончания рабочего дня.
«Начните с того, что запретите себе пользоваться телефонами за обеденным столом, в семейное время, во время встреч с друзьями», — советует доктор философии Кристин Картер.
Если вы работаете удаленно и поездки в офис больше не отделяют работу от дома, разграничьте эти две сферы рутиной. К примеру, в одно и то же вечернее время вам нужно погулять с собакой, выполнить пробежку, посетить магазин и пр. То есть придумайте занятие, которое позволит закрыть ноутбук.
Выделите себе немного времени (всего 10–15 минут) в течение рабочего дня.
«Это может быть отдых на диване, быстрая разминка, прогулка по кварталу, 15 минут медитации или любое другое занятие, которое позволит вам почувствовать себя лучше», — советует психиатр Сэмми Мосс.
Работа в компании, которая допускает гибкий график, означает, что вы можете уйти из офиса в 15:00 на прием к врачу при условии, что доработаете из дома. Но это не значит, что вы должны быть доступны всю ночь напролет. Установите временные границы своей деятельности и придерживайтесь их.
Работодатели несут ответственность за рациональное использование человеческих ресурсов. Важно донести это до руководства, если оно вдруг об этом забыло. Всем хочется окружать себя ценными и эффективными кадрами, но для этого важно помнить о соблюдении личных границ.
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