5 советов: как соблюсти баланс между работой и личной жизнью

Работа в компании, которая допускает гибкий график, означает, что вы можете уйти из офиса в 15:00 на прием к врачу при условии, что доработаете из дома. Но это не значит, что вы должны быть доступны всю ночь напролет. Установите временные границы своей деятельности и придерживайтесь их.