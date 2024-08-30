Испортятся и потеряют вкус: что нельзя хранить в холодильнике

Posted 30 августа, 13:28
Published 30 августа, 13:28
Modified 10 сентября, 06:35
Updated 10 сентября, 06:35
При низкой температуре и влажности хлеб быстро портится и становится невкусным. Лучше хранить хлебобулочные изделия при комнатной температуре в хлебнице либо бумажном пакете.
В холоде мёд не испортится. Но при длительном хранении в холодильнике может засахариться и станет менее вязким. Его желательно хранить в стеклянной таре с плотно закручивающейся крышкой, но так чтоб на тару не попадали прямые солнечные лучи.
Оливковое масло прекрасно сохраняется при комнатной температуре, но в темном месте. Если его поместить в холодильник, то оно потеряет свои полезные свойства, а на дне образуется осадок.
Картофель не любит холод, влагу и недостаток воздуха. Если овощ хранить в холодильнике, то он потеряет свои вкусовые качества, а крахмал в клубнях преобразуется в глюкозу.
Шоколадные сладости принято держать в холодильнике, чтобы они не таяли и сохраняли форму. Но при длительном хранении на шоколаде образуется налет, который меняет вкус лакомства. Продукт не испортится, но будет выглядеть неаппетитно и утратит свой аромат.
При низких температурах бахчевые теряют свои полезные свойства. Допустимо положить в холодильник разрезанную дыню или арбуз, но только на несколько часов и тщательно закрыв разрез пищевой пленкой.
При долгом нахождении при низкой температуре и повышенной влажности вкус бананов значительно ухудшается. А если плоды еще и неспелые, то холод затормозит процесс их созревания.
Многие девушки в жару отправляют в холодильник всю свою косметичку. Этого делать нельзя. Например, помада и тональный крем при нахождении в холоде изменяют свою консистенцию и текстуру.
Также следует с осторожностью хранить лекарства в холодильнике. Продукты и лекарства — плохие соседи, испарения от медикаментов могут попасть на еду. Храните лекарства в холодильнике в отдельном герметичном контейнере.
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