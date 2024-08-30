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Posted 30 августа, 13:28

Published 30 августа, 13:28

Modified 10 сентября, 06:35

Updated 10 сентября, 06:35

Испортятся и потеряют вкус: что нельзя хранить в холодильнике

Испортятся и потеряют вкус: что нельзя хранить в холодильнике

30 августа 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
Испортятся и потеряют вкус: что нельзя хранить в холодильнике
«Положу в холодильник, чтобы сохранилось» — вы тоже так считаете? На самом деле хранение в холодильнике может безнадежно испортить некоторые продукты. Объясняем почему.

Хлеб

При низкой температуре и влажности хлеб быстро портится и становится невкусным. Лучше хранить хлебобулочные изделия при комнатной температуре в хлебнице либо бумажном пакете.

Хлеб в холодильникеХлеб в холодильнике
Хлеб в холодильнике. Фото: Изображение Midjourney

Мёд

В холоде мёд не испортится. Но при длительном хранении в холодильнике может засахариться и станет менее вязким. Его желательно хранить в стеклянной таре с плотно закручивающейся крышкой, но так чтоб на тару не попадали прямые солнечные лучи.

Мёд в холодильникеМёд в холодильнике
Мёд в холодильнике. Фото: nur.kz

Оливковое масло

Оливковое масло прекрасно сохраняется при комнатной температуре, но в темном месте. Если его поместить в холодильник, то оно потеряет свои полезные свойства, а на дне образуется осадок.

Оливковое масло в холодильникеОливковое масло в холодильнике
Оливковое масло в холодильнике. Фото: Изображение Midjourney

Картофель

Картофель не любит холод, влагу и недостаток воздуха. Если овощ хранить в холодильнике, то он потеряет свои вкусовые качества, а крахмал в клубнях преобразуется в глюкозу.

Картофель в холодильникеКартофель в холодильнике
Картофель в холодильнике. Фото: Изображение Midjourney

Шоколад и конфеты

Шоколадные сладости принято держать в холодильнике, чтобы они не таяли и сохраняли форму. Но при длительном хранении на шоколаде образуется налет, который меняет вкус лакомства. Продукт не испортится, но будет выглядеть неаппетитно и утратит свой аромат.

Шоколад и конфеты в холодильникеШоколад и конфеты в холодильнике
Шоколад и конфеты в холодильнике. Фото: Изображение Midjourney

Арбуз и дыня

При низких температурах бахчевые теряют свои полезные свойства. Допустимо положить в холодильник разрезанную дыню или арбуз, но только на несколько часов и тщательно закрыв разрез пищевой пленкой.

Арбуз и дыня в холодильникеАрбуз и дыня в холодильнике
Арбуз и дыня в холодильнике. Фото: Изображение Midjourney

Бананы

При долгом нахождении при низкой температуре и повышенной влажности вкус бананов значительно ухудшается. А если плоды еще и неспелые, то холод затормозит процесс их созревания.

Бананы в холодильникеБананы в холодильнике
Бананы в холодильнике. Фото: 1MI

Что еще нельзя хранить в холодильнике

Многие девушки в жару отправляют в холодильник всю свою косметичку. Этого делать нельзя. Например, помада и тональный крем при нахождении в холоде изменяют свою консистенцию и текстуру.

Также следует с осторожностью хранить лекарства в холодильнике. Продукты и лекарства — плохие соседи, испарения от медикаментов могут попасть на еду. Храните лекарства в холодильнике в отдельном герметичном контейнере.

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