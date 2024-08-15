Эксперты назвали, что не стоит хранить в холодильнике

Кофейные зерна в холодильнике быстро пересыхают, теряют свой аромат и вкус, и в тоже время легко впитывают окружающие запахи. Независимо от того, есть ли у вас дома кофе в зернах или уже молотый, хранить его нужно всегда в герметично закрывающемся непрозрачном контейнере или пакете при комнатной температуре (в идеале до 20 ° C) вдали от источника тепла.