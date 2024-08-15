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Posted 15 августа, 16:35

Published 15 августа, 16:35

Modified 10 сентября, 04:36

Updated 10 сентября, 04:36

Чему не место в холодильнике: от помидоров до кофе

Эксперты назвали, что не стоит хранить в холодильнике

15 августа 2024, 16:35
Фото: 1MI
Чему не место в холодильнике: от помидоров до кофе
Рассказываем, что недопустимо хранить в холодильнике и какие продукты портятся при низкой температуре.

Помидоры и перец

Помидоры и перец не выдерживают дозревания при низких температурах, поэтому находясь в холодильнике постепенно теряют свой характерный вкус. Томаты становятся менее вкусными и сочными, а перцы, в свою очередь, мягкими. Аналогичное влияние оказывает низкая температура на огурцы, кабачки и баклажаны.

Базилик

Если базилик или другую ароматную траву положить в холодильник, она вскоре потеряет свой аромат и будет впитывать запахи других продуктов. Чтобы базилик как можно дольше оставался свежим, храните его в герметично закрывающемся контейнере между бумажными полотенцами. Эту натуральную приправу также можно держать при комнатной температуре — обрезать стебли и поместить в банку, регулярно меняя воду.

Лук и чеснок

Лук в холодильнике из–за влажности быстро плесневеет, а чеснок приобретает характерный острый вкус и плотную текстуру. После покупки всегда извлекайте эти овощи из полиэтиленового пакета и храните в более прохладном, но в то же время сухом и проветриваемом месте.

Бананы

Если дома есть большая гроздь бананов, которую вы не можете съесть сразу, храните ее в холодильнике, холод которого замедляете созревание фрукта. Но в то же время они теряют свой вкус, а недоспелые содержат много крахмала, который трудно усваивается организмом. На самом деле бананы хранят в темном месте при температуре не выше +15 градусов тепла.

Бананы хранят в темном месте и не выше +15 градусов тепла.Бананы хранят в темном месте и не выше +15 градусов тепла.
Бананы хранят в темном месте и не выше +15 градусов тепла.. Фото: 1MI

Картофель

Картофель следует хранить в темном месте при более низкой температуре (5-8 °C), например, в подвале. Более высокие температуры приводят к прорастанию, а более низкие — вызывают сладковатость клубней, когда чрезмерный холод вызывает химическое разложение картофельного крахмала до сахара.

Хранить картофель следует в распакованном виде в коробке в проветриваемом месте. Ранний сорт предназначен для быстрого употребления в пищу, так как к длительному хранению не подходит.

Оливковое масло

Оливковое масло следует хранить при комнатной температуре (около 20 ° C) в более холодном и темном месте, например, в кладовой или кухонном шкафу. Солнечные лучи, а также доступ воздуха ухудшают качество масла, оно начинает терять вкус и аромат, поэтому оно продается в бутылках из темного стекла.

Мед

Благодаря высокому содержанию сахара, небольшой доле воды и природным антимикробным ферментам, мед может похвастаться необычайно длительным сроком хранения. При этом он очень устойчив к порче, поэтому хранить его в холодильнике нет никаких причин. Наоборот — холод вызывает изменение структуры меда, делая его жестким.

Кофе

Кофейные зерна в холодильнике быстро пересыхают, теряют свой аромат и вкус, и в тоже время легко впитывают окружающие запахи. Независимо от того, есть ли у вас дома кофе в зернах или уже молотый, хранить его нужно всегда в герметично закрывающемся непрозрачном контейнере или пакете при комнатной температуре (в идеале до 20 ° C) вдали от источника тепла.

Соевый соус

Правильный соевый соус должен пройти ферментацию, который позволит вам не хранить его в холодильнике. Ферментация — это один из старейших методов консервирования, когда не было ни холодильников, ни морозильных камер, ни химических консервантов. Кроме того, соевый соус, содержит большое количество соли, которая предотвращает рост нежелательных бактерий.

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#Дмитрий Митраков#Еда#Продукты питания#Все материалы авторов#Хранение#Холодильник#Хранение продукции#Полезная еда
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