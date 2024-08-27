Попробуй, если сможешь: Рэп-челлендж с цифрами взрывает TikTok!

Posted 27 августа, 13:37
Published 27 августа, 13:37
Modified 10 сентября, 06:03
Updated 10 сентября, 06:03
Идея челленджа заключается в том, чтобы, следуя определенной числовой схеме от одного до восьми, исполнить рэп, не пропуская восьмую цифру. Несмотря на кажущуюся простоту, удается это далеко не всем.
Чаще всего участники исполняют рэп под трек Soulja Boy — Crank That, однако некоторые выбирают другие ритмичные композиции или даже создают собственные биты, пишет peopletalk.ru. В последнее время челлендж вышел за рамки англоязычного контекста: пользователи начали соревноваться, кто лучше исполнит рэп цифрами на других языках. Среди популярных версий — китайский, японский, арабский, немецкий, а также русский.
Иностранцы активно включаются в тренд, пытаясь исполнить рэп на русском языке, что придает челленджу еще большую популярность и разнообразие.
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