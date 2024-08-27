Попробуй, если сможешь: Рэп-челлендж с цифрами взрывает TikTok!

Чаще всего участники исполняют рэп под трек Soulja Boy — Crank That, однако некоторые выбирают другие ритмичные композиции или даже создают собственные биты, пишет peopletalk.ru. В последнее время челлендж вышел за рамки англоязычного контекста: пользователи начали соревноваться, кто лучше исполнит рэп цифрами на других языках. Среди популярных версий — китайский, японский, арабский, немецкий, а также русский.