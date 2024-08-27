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Posted 27 августа, 13:37

Published 27 августа, 13:37

Modified 10 сентября, 06:03

Updated 10 сентября, 06:03

Попробуй, если сможешь: Рэп-челлендж с цифрами взрывает TikTok!

27 августа 2024, 13:37
В TikTok стремительно набирает популярность новый челлендж, в котором пользователи соревнуются, кто лучше исполнит рэп, используя только цифры. Этот тренд быстро стал вирусным, и многие ролики набирают миллионы лайков.

Идея челленджа заключается в том, чтобы, следуя определенной числовой схеме от одного до восьми, исполнить рэп, не пропуская восьмую цифру. Несмотря на кажущуюся простоту, удается это далеко не всем.

Видео: matiyalutina/TikTok. Челлендж с рэпом цифрами в TikTok

Чаще всего участники исполняют рэп под трек Soulja Boy — Crank That, однако некоторые выбирают другие ритмичные композиции или даже создают собственные биты, пишет peopletalk.ru. В последнее время челлендж вышел за рамки англоязычного контекста: пользователи начали соревноваться, кто лучше исполнит рэп цифрами на других языках. Среди популярных версий — китайский, японский, арабский, немецкий, а также русский.

Видео: joantilton/TikTok. Челлендж с рэпом цифрами в TikTok

Иностранцы активно включаются в тренд, пытаясь исполнить рэп на русском языке, что придает челленджу еще большую популярность и разнообразие.

Видео: eddicuper/TikTok. Челлендж с рэпом цифрами в TikTok
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#Алина Ибрагимова#Видео#Развлечения#Соцсети#Все материалы авторов#Тренды
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