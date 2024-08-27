Эти цвета в одежде тебе подойдут: 5 универсальных оттенков для осени-2024

Posted 27 августа, 09:54
Published 27 августа, 09:54
Modified 10 сентября, 06:14
Updated 10 сентября, 06:14
Самый универсальный цвет и беспроигрышный вариант в любой одежде — белый. Он отлично комбинируется с другими оттенками и хорошо смотрится с любым типом кожи.
Не забывайте, что у белого есть несколько разновидностей, модных в сезоне-2024: слоновая кость, экрю, белый приглушенный.
Известные стилисты не раз подчеркивали уникальность черного цвета. Одежду черного цвета можно носить в любое время года, в любом возрасте и по любому случаю. Эксперты фешен-индустрии твердят, что в гардеробе любой женщины должно быть длинное черное пальто, маленькое черное платье и черная водолазка.
Не забывайте — черный цвет стройнит и придает образу утонченность.
Одежда бежевого цвета подходит людям любого возраста, комплекции и статуса. Он уравновешивает любую внешность. Теплый оттенок особенно хорош для осенних нарядов, поскольку ассоциируется с чем-то уютным.
Бежевый цвет очень похож на нашу кожу, поэтому хорошо комбинируется с другими цветами. Выбирайте этой осенью — нежный беж, капучино и верблюжий оттенок.
Кто сказал, что серый — это скучно, уныло и буднично? Это не так. Стилисты советуют этой осенью присмотреться к одежде серых цветов. Они уверяют, что серый отлично подчеркивает естественную красоту.
Выбирайте теплые оттенки серого, без стальных ноток. Мягкий серый отлично сочетается с черным, голубым, лиловым, белым.
Без этого натурального оттенка невозможно представить осенний сезон. Он уже несколько лет не покидает пьедестала трендов. Главное — выбрать свой оттенок коричневого.
Выбирайте осенью-2024 теплые оттенки коричневого: темно-рыжий и всю палитру кофейных оттенков.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14