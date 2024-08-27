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Posted 27 августа, 09:54

Published 27 августа, 09:54

Modified 10 сентября, 06:14

Updated 10 сентября, 06:14

Эти цвета в одежде тебе подойдут: 5 универсальных оттенков для осени-2024

Эти цвета в одежде тебе подойдут: 5 универсальных оттенков для осени-2024

27 августа 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
Эти цвета в одежде тебе подойдут: 5 универсальных оттенков для осени-2024
«Мне этот цвет не идет, это не мой оттенок!» Забудь об этой фразе. Мы расскажем о пяти универсальных цветах, модных этой осенью, которые подойдут всем без исключения.

Белый

Самый универсальный цвет и беспроигрышный вариант в любой одежде — белый. Он отлично комбинируется с другими оттенками и хорошо смотрится с любым типом кожи.

Не забывайте, что у белого есть несколько разновидностей, модных в сезоне-2024: слоновая кость, экрю, белый приглушенный.

Черный

Известные стилисты не раз подчеркивали уникальность черного цвета. Одежду черного цвета можно носить в любое время года, в любом возрасте и по любому случаю. Эксперты фешен-индустрии твердят, что в гардеробе любой женщины должно быть длинное черное пальто, маленькое черное платье и черная водолазка.

Не забывайте — черный цвет стройнит и придает образу утонченность.

Бежевый

Одежда бежевого цвета подходит людям любого возраста, комплекции и статуса. Он уравновешивает любую внешность. Теплый оттенок особенно хорош для осенних нарядов, поскольку ассоциируется с чем-то уютным.

Бежевый цвет очень похож на нашу кожу, поэтому хорошо комбинируется с другими цветами. Выбирайте этой осенью — нежный беж, капучино и верблюжий оттенок.
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Серый

Кто сказал, что серый — это скучно, уныло и буднично? Это не так. Стилисты советуют этой осенью присмотреться к одежде серых цветов. Они уверяют, что серый отлично подчеркивает естественную красоту.

Выбирайте теплые оттенки серого, без стальных ноток. Мягкий серый отлично сочетается с черным, голубым, лиловым, белым.

Коричневый

Без этого натурального оттенка невозможно представить осенний сезон. Он уже несколько лет не покидает пьедестала трендов. Главное — выбрать свой оттенок коричневого.

Выбирайте осенью-2024 теплые оттенки коричневого: темно-рыжий и всю палитру кофейных оттенков.
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