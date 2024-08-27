Эти цвета в одежде тебе подойдут: 5 универсальных оттенков для осени-2024

Известные стилисты не раз подчеркивали уникальность черного цвета. Одежду черного цвета можно носить в любое время года, в любом возрасте и по любому случаю. Эксперты фешен-индустрии твердят, что в гардеробе любой женщины должно быть длинное черное пальто, маленькое черное платье и черная водолазка.