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Posted 26 августа, 12:32

Published 26 августа, 12:32

Modified 10 сентября, 06:12

Updated 10 сентября, 06:12

Магнитные бури

Магнитные бури в сентябре 2024 года

26 августа 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
Магнитные бури
Колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью, называются магнитными бурями. Метеозависимые люди очень опасаются этих дней, поскольку они сопровождаются тревогой и плохим самочувствием. Чтобы заранее узнать об опасных периодах, публикуем календарь магнитных бурь на сентябрь.

И хоть официальная медицина не считает магнитные возмущения реальной причиной ухудшения здоровья человека, однако ряд исследований подтверждает, что человеческий организм все же очень чувствителен к изменениям электромагнитного поля.

Кому стоит быть осторожным в дни магнитных бурь

К ним относятся прежде всего люди, страдающие мигренью, гипертонией, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и тревожным расстройством и многие другие. В такие дни они могут ощущать существенное ухудшение самочувствия:

  • слабость,
  • головокружение,
  • бессонницу,
  • головную боль,
  • тревогу,
  • учащенное сердцебиение,
  • эмоциональные всплески,
  • агрессию и раздражительность,
  • снижение концентрации внимания.

Нужно заранее спланировать свой график так, чтобы по возможности остаться дома, не переутомляться, не отправляться в дальнюю дорогу, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.

На метеозависимых людей магнитные бури действуют очень негативноНа метеозависимых людей магнитные бури действуют очень негативно
На метеозависимых людей магнитные бури действуют очень негативно. Фото: Изображение Midjourney

Даты и мощность магнитных бурь

6 — 8, 12 — 14, 24 — 26, 29 сентября ожидается слабая геомагнитная буря. Колебания магнитосферы будут незначительными и практически не отразятся на самочувствии метеозависимых. Особо чувствительные могут почувствовать легкое недомогание, слабость, отсутствие аппетита, сонливость.

18 — 20 сентября грядет средняя по силе магнитная буря. Данное геомагнитное возмущение окажется заметным для большинства метеозависимых и пациентов с хроническими заболеваниями. В эти дни могут наблюдаться перепады давления, головные боли, слабость, тошнота.

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#Алла Хан#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Полезные советы
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