Магнитные бури в сентябре 2024 года

Posted 26 августа, 12:32
Published 26 августа, 12:32
Modified 10 сентября, 06:12
Updated 10 сентября, 06:12
И хоть официальная медицина не считает магнитные возмущения реальной причиной ухудшения здоровья человека, однако ряд исследований подтверждает, что человеческий организм все же очень чувствителен к изменениям электромагнитного поля.
К ним относятся прежде всего люди, страдающие мигренью, гипертонией, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и тревожным расстройством и многие другие. В такие дни они могут ощущать существенное ухудшение самочувствия:
Нужно заранее спланировать свой график так, чтобы по возможности остаться дома, не переутомляться, не отправляться в дальнюю дорогу, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.
6 — 8, 12 — 14, 24 — 26, 29 сентября ожидается слабая геомагнитная буря. Колебания магнитосферы будут незначительными и практически не отразятся на самочувствии метеозависимых. Особо чувствительные могут почувствовать легкое недомогание, слабость, отсутствие аппетита, сонливость.
18 — 20 сентября грядет средняя по силе магнитная буря. Данное геомагнитное возмущение окажется заметным для большинства метеозависимых и пациентов с хроническими заболеваниями. В эти дни могут наблюдаться перепады давления, головные боли, слабость, тошнота.
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