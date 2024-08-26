Как научиться жить с псориазом

Posted 26 августа, 12:03
Published 26 августа, 12:03
Modified 10 сентября, 06:20
Updated 10 сентября, 06:20
На сегодняшний день про псориаз мало что известно. Это аутоиммунное заболевание, проявляющееся в виде шелушащихся уплотнений на коже (псориатических бляшек), которые чешутся, трескаются и могут кровоточить. Псориаз связан со сбоем в иммунной системе, из-за чего клетки кожи начинают активно делиться; считается, что данное заболевание передается по наследству, и виной тому — мутации в генах.
Псориазу подвержены представители обоего пола, однако женщины более расположены к аутоиммунным заболеваниям из-за присутствия в организме большего, чем у мужчин, количества гормона эстрогена. Чаще всего псориатические бляшки локализуются в области локтей, коленей, ладоней, ступней, ногтей, а также на коже туловища и головы, но иногда болезнь может затрагивать и внутренние органы.
Если у вас появились непонятные высыпания или уплотнения на коже, следует как можно быстрее обратиться к врачу-дерматологу. Помните: чем раньше будет установлен диагноз и назначено лечение, тем эффективнее можно будет бороться с проявлениями болезни. Для диагностики может потребоваться сделать соскоб с места кожного высыпания — эта процедура быстрая и безболезненная.
К обострению псориаза могут привести самые различные факторы — от неправильного питания до сезонных изменений погоды. Например, при одной из разновидностей псориаза его проявления могут усиливаться в холодное время года.
Болезнь провоцирует также употребление большого количества острой, жирной и жареной пищи, а также соленостей, копченостей, маринованных продуктов и присутствие в рационе аллергенов. Необходимо также избегать микротравм кожи и не допускать ее раздражения при контакте с химикатами. И, наконец, следует максимально уменьшить количество стрессовых факторов и хорошо высыпаться, так как стресс провоцирует обострение многих заболеваний, и псориаз не исключение.
Кожные высыпания при псориазе могут проявляться по-разному — у кого-то больше, у кого-то меньше. Заболевшие люди начинают стесняться своего тела, предпочитают закрытую одежду и переживают по этому поводу. Однако псориаз, как уже было сказано выше, не заразен для окружающих, поэтому следует просто научиться с ним жить. А если стресс из-за болезни очень сильный, то справиться с ним поможет обращение к психологу.
Людям с псориазом следует следить за влажностью в помещении и не допускать пересушивания воздуха, для чего следует использовать различные увлажнители. Кроме того, следует придерживаться здоровой диеты, исключив все вредные и провоцирующие болезнь продукты. А еще придется отказаться от пирсинга и татуировок, поскольку они тоже способны не самым лучшим образом повлиять на и так не вполне здоровую кожу.
При псориазе важно поддерживать иммунитет и стараться не допускать возникновения острых или хронических воспалительных процессов в организме. Что же касается лечения самого псориаза, то врач может назначить мази, физиотерапию и даже прием лекарств — все назначения необходимо выполнять строго в соответствии с предписанием и не нарушать график приема лекарств.
Если вы будете соблюдать приведенные рекомендации, у вас есть все шансы на то, чтобы взять болезнь под контроль, в значительной степени уменьшить ее проявления и продолжать жить в привычном для вас режиме.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14