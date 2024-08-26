Как научиться жить с псориазом

Кожные высыпания при псориазе могут проявляться по-разному — у кого-то больше, у кого-то меньше. Заболевшие люди начинают стесняться своего тела, предпочитают закрытую одежду и переживают по этому поводу. Однако псориаз, как уже было сказано выше, не заразен для окружающих, поэтому следует просто научиться с ним жить. А если стресс из-за болезни очень сильный, то справиться с ним поможет обращение к психологу.