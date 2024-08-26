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Posted 26 августа, 12:56

Published 26 августа, 12:56

Modified 10 сентября, 06:22

Updated 10 сентября, 06:22

Хотите уюта и комфорта? Забудьте об этих 4 устаревших типах светильников в 2024 году

Хотите уюта и комфорта? Забудьте об этих 4 устаревших типах светильников в 2024 году

26 августа 2024, 12:56
Фото: 1MI
Качественное освещение — это не просто красивые светильники. Правильно организованная система освещения способна кардинально изменить атмосферу вашего дома, повлиять на ваше самочувствие и даже повысить продуктивность.

Почему правильное освещение важно для комфортной жизни в квартире? Качественное освещение играет ключевую роль в создании уютной и функциональной атмосферы в нашем доме. От того, насколько хорошо продумана система освещения в квартире, зависит не только эстетическая сторона интерьера, но и наше физическое и психологическое состояние. Грамотно распределенные световые источники помогают зрительно разделить пространство на функциональные зоны и сделать интерьер более гармоничным, однако некоторые светильники могут наоборот, ухудшить настроение домочадцев, поскольку их дизайн значительно ухудшает жилое пространство.

Давайте рассмотрим, какие типы светильников не актуальны на сегодняшний день, а на какие светильники стоит обратить внимание при выборе современного освещения для дома.

Итак, выходят из моды:

1. Массивные люстры с обилием декора. На смену громоздким люстрам приходят более лаконичные и минималистичные модели. Тяжелые, перегруженные орнаментами и подвесками светильники будут восприниматься как устаревшие.

2. Точечные споты с холодным белым светом. Такое освещение создает резкие тени и ощущение незавершенности интерьера. В 2024 году предпочтение отдадут более мягким, рассеянным источникам света с теплым оттенком.

3. Торшеры с абажурами в классическом стиле. Массивные торшеры с тканевыми или стеклянными плафонами уступят место более компактным и лаконичным моделям.

4. Настенные бра с хромированной фурнитурой. Блестящие металлические элементы будут восприниматься как устаревшие. На смену придут приглушенные матовые оттенки.

Фото: 1MI

Актуальные тенденции 2024 года:
Подвесные светильники с минималистичным дизайном. Простые геометрические формы, приглушенные цвета и естественные материалы — вот основные характеристики модных в 2024 году светильников.

Встраиваемые и накладные светильники. Такие модели позволяют создавать более равномерное и рассеянное освещение, подчеркивая архитектуру помещения.

Светильники с регулируемой яркостью и цветовой температурой. Возможность настраивать освещение под конкретные задачи и атмосферу помещения будет очень востребована.

Светодиодные и энергоэффективные источники света. Экологичность и экономичность станут ключевыми критериями при выборе осветительных приборов.

Светильники, интегрированные в мебель и декор. Такие решения позволяют создавать целостные, гармоничные интерьерные композиции.

Следуя этим тенденциям, вы сможете обновить освещение в своем доме и сделать интерьер по-настоящему современным и стильным в 2024 году.

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#Алина Бурова#Дом#Дизайн#Интерьер#Искусство и дизайн
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