Что будет с Telegram и почему арест Павла Дурова может изменить всё

Posted 25 августа, 09:00
Published 25 августа, 09:00
Modified 10 сентября, 06:19
Updated 10 сентября, 06:19
В ночь с 24 на 25 августа произошло событие, потрясшее мировое сообщество: Павел Дуров, известный как основатель мессенджера Telegram, был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Согласно информации, предоставленной французским телеканалом TF1, задержание осуществили сотрудники жандармерии воздушного транспорта.
Основание для задержания директора популярной соц.сети в Париже заключалось в ордере на арест, выданном в ходе предварительного расследования, касающегося множества тяжких обвинений в его адрес. Среди них: соучастие в наркоторговле, поддержка террористической деятельности, мошенничество, отмывание денег и распространение контента, запрещенного законом.
Французские следователи утверждают, что отсутствие эффективной модерации на платформе Telegram и нежелание сотрудничать с правоохранительными органами делают Дурова ответственным за эти преступления, что придает данному инциденту особую значимость и вызывает широкий общественный резонанс.
Главный вопрос, который волнует всех пользователей мессенджера: что будет с Telegram? Разработчик заранее подготовил план на случай своего задержания.
Согласно заявлению Дурова в интервью Такеру Карлсону, в случае его ареста управление мессенджером будет передано совету разработчиков Telegram. Это предположение направлено на обеспечение стабильности работы платформы.
Некоторые крупные СМИ и телеграм-каналы заявили, что у Telegram разработан «план на случай ареста Павла Дурова» сообщила Baza. По этой информации, временным исполнителем обязанностей главы Telegram может стать Дмитрий Буткин, описываемый как правая рука Дурова. Однако, данная кандидатура вызывает сомнения из-за отсутствия предыдущей известности о нём.
Некоторые аналитики, включая Владимира Зыкова в интервью РИА.Новости, директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, предполагают, что пост главы Telegram может занять Илья Перекопский, давний соратник со времен создания ВКонтакте.
Каждый из этих сценариев имеет свои преимущества и недостатки, и окончательное решение о будущем руководстве Telegram будет зависеть от множества факторов, включая юридическое разрешение ситуации с Дуровым и внутренние процессы в компании.
Эксперты сходятся во мнении, что арест создателя Telegram имеет политическую подоплёку.
— Мало кто внёс такой значительный вклад в развитие цифровых сервисов, как он, как в России, так и за её пределами. Сейчас ему требуется помощь. Его арест может иметь политическую подоплёку и служить средством для получения доступа к личным данным пользователей Telegram, — заявил вице-спикер Госдумы Даванков в разговоре с РИА.Новости.
Известный американский журналист Такер Карлсон также высказался в поддержку Дурова:
— Это не Путин, а западная страна, являющаяся союзником администрации Байдена и активным членом НАТО, арестовала его за предоставление общественности свободы слова.
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