Что будет с Telegram и почему арест Павла Дурова может изменить всё

Вчера вечером мир всколыхнула новость о задержании основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова. Это событие вызвало множество вопросов и догадок о будущем мессенджера, который стал важной частью жизни миллионов пользователей. Какие последствия это может иметь для Telegram и его пользов